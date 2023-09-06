الشمالي يبحث مع السفير التشيكي التعاون الاقتصادي

عمان 6 أيلول (بترا)- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي في مكتبه اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية التشيك في عمان ألكسندر سبوريش، عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الشمالي عمق واستراتيجية العلاقات الأردنية التشيكية، وحرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية التشيك الصديقة في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتجارية منها وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق التشيكية من المنتجات الأردنية.

وأشار الشمالي إلى وجود عدد من الفرص المتاحة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والمضي قدما للارتقاء بها لأعلى المستويات ودعوة القطاع الخاص التشيكي للاستثمار في المملكة للاستفادة من الحوافز والممكنات المتوفرة في المملكة بفضل شبكة العلاقات التي تربط المملكة بمختلف دول العالم.

وتم التوافق على عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة الأردنية التشيكية الاقتصادية المشتركة عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 11 إلى 12 أيلول الحالي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن الجانب الأردني، ووزير الصناعة والتجارة جوزيف سيكيلا عن الجانب التشيكي، بمشاركة الجهات الحكومية في كلا البلدين والتي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عديدة أهمها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الدفاعية والصحة والمياه والزراعة والنقل والسياحة.

--(بترا)

ن ش/رق

06/09/2023 16:54:10