أمانة عمان تكثف استعداداتها للتعامل مع قانون السير الجديد

عمان 6 أيلول (بترا)- كثفت أمانة عمان استعداداتها للتعامل مع قانون السير الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه في الثاني عشر من الشهر الحالي، من خلال تهيئة البنية التحتية في شوارع العاصمة بما يتوافق مع القانون والمواد التي تضمنها.

وتواصل فرق الأمانة وكوادرها تفقد جاهزية الطرق من حيث صيانة الإشارات الضوئية واستحداث أخرى جديدة، وتخطيط ممرات للمشاة، لا سيما عند المدارس والأماكن المخصصة لعبور المشاة على جميع الطرق داخل العاصمة، وتعزيز الشواخص المرورية وجسور المشاة.







وقال المدير التنفيذي للمرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري، إن الإجراءات التي اتخذتها الأمانة مع قرب تطبيق قانون السير الجديد، تستهدف بالدرجة الأولى الحد من حوادث السير والمحافظة على الأرواح والممتلكات، وتخفيف من الاختناقات المرورية، وتفعيل الحلول التقنية مثل الكاميرات وغيرها، لتحسين عملية مراقبة المرور والنقل.

وبين ان الأمانة بصدد تعزيز وزيادة كاميرات رصد السرعة على الطرق وخاصة الحيوية في العاصمة؛ بهدف رفع السلامة المرورية، وإعداد دراسات حول حالة الطرق للتسهيل على المواطن ومعرفة أي الطرق يسلكها، مشيرا الى تجهيز جميع الأماكن المخصصة لمرور المشاة وطلائها، واستحداث إشارات ضوئية جديدة سيعلن عن أماكنها لاحقا.

كما عملت الأمانة بحسب المهندس الفاعوري، على طلاء خطوط أرضيات الشوارع وممرات المشاة وتعزيز الشواخص المرورية والتحذيرية للسائقين، والوقوف على جاهزية الجسور المخصصة للمشاة.

من جانبه، قال رئيس شعبة سير العاصمة العقيد محمد الخنان، إن قانون السير الجديد يهدف إلى تحقيق الردع العام والحد من الحوادث المرورية التي بلغت العام الماضي 170 ألف حادث نجم عنها 562 وفاة.

وأوضح أن القانون يهدف إلى رفع سوية التزام السائقين، وتحقيق السلامة العامة على الطرق، والحد من الحوادث وإحداث انسيابية للحركة المرورية.

من جهته، قال مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الجدوع، إن الأمانة باشرت بتخطيط ممرات المشاة على الطرق، سيما عند المدارس، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود 197اشارة ضوئية في عمان وحوالي 132 جسر مشاة.

وأشار إلى أن الأمانة أعطت صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع، وسيتم في وقت قريب تركيبها، فيما ستطرح في وقت لاحق عطاء لتركيب جسر مشاة في منطقة صويلح.

وحول كاميرات المراقبة وضمن مشروع المدينة الذكية، قال المهندس الجدوع، إن الأمانة بصدد تطبيق المشروع في منطقتي زهران والعبدلي، إضافة إلى المحاور الرئيسة وعددها 43 محورا داخل عمان، لافتا إلى أن المشروع يتضمن كاميرات مراقبة للحد من المخالفات.

وعلى صعيد متصل، أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، أن فرق الدوائر المتخصصة في الأمانة عملت على تفقد الجسور والأنفاق وممرات المشاة وإعادة تخطيطها فيما تواصل تفقد الإشارات الضوئية وعمل الصيانة اللازمة.







وكانت لجنة السلامة والتوعية المرورية في مجلس أمانة عمان، اطلعت اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لها برئاسة إياد الحواري، وحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات، على أبرز تعديلات قانون السير الجديد واستعدادات الأمانة للتعامل مع الواقع المروري داخل العاصمة.

وأكد الوريكات أن قانون السير جاء لتطوير جميع أوجه المنظومة المرورية في المملكة، إذ لم يصدر فقط للنظر في العقوبات، مبينا أن مدخلات السلامة العامة على الطرقات تتطلب مراجعة القوانين والأنظمة.

وأوضح أن القانون ستصدر بموجبه أنظمة وتعليمات تتعلق بتراخيص وإجراءات جديدة، وان المعطيات للسنوات الأخيرة والمسببات الرئيسية للحوادث أكدت ضرورة وضع حد لبعض المخالفات وتغليظ العقوبات عليها.

--(بترا)

ع ع/م ف/ف ق

06/09/2023 17:01:45