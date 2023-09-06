أمانة عمان تكثف استعداداتها للتعامل مع قانون السير الجديد

أمانة عمان تكثف استعداداتها للتعامل مع قانون السير الجديد
التاريخ
9/6/2023 2:33:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- كثفت أمانة عمان استعداداتها للتعامل مع قانون السير الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه في الثاني عشر من الشهر الحالي، من خلال تهيئة البنية التحتية في شوارع العاصمة بما يتوافق مع القانون والمواد التي تضمنها.
وتواصل فرق الأمانة وكوادرها تفقد جاهزية الطرق من حيث صيانة الإشارات الضوئية واستحداث أخرى جديدة، وتخطيط ممرات للمشاة، لا سيما عند المدارس والأماكن المخصصة لعبور المشاة على جميع الطرق داخل العاصمة، وتعزيز الشواخص المرورية وجسور المشاة.
وقال المدير التنفيذي للمرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري، إن الإجراءات التي اتخذتها الأمانة مع قرب تطبيق قانون السير الجديد، تستهدف بالدرجة الأولى الحد من حوادث السير والمحافظة على الأرواح والممتلكات، وتخفيف من الاختناقات المرورية، وتفعيل الحلول التقنية مثل الكاميرات وغيرها، لتحسين عملية مراقبة المرور والنقل.
وبين ان الأمانة بصدد تعزيز وزيادة كاميرات رصد السرعة على الطرق وخاصة الحيوية في العاصمة؛ بهدف رفع السلامة المرورية، وإعداد دراسات حول حالة الطرق للتسهيل على المواطن ومعرفة أي الطرق يسلكها، مشيرا الى تجهيز جميع الأماكن المخصصة لمرور المشاة وطلائها، واستحداث إشارات ضوئية جديدة سيعلن عن أماكنها لاحقا.
كما عملت الأمانة بحسب المهندس الفاعوري، على طلاء خطوط أرضيات الشوارع وممرات المشاة وتعزيز الشواخص المرورية والتحذيرية للسائقين، والوقوف على جاهزية الجسور المخصصة للمشاة.
من جانبه، قال رئيس شعبة سير العاصمة العقيد محمد الخنان، إن قانون السير الجديد يهدف إلى تحقيق الردع العام والحد من الحوادث المرورية التي بلغت العام الماضي 170 ألف حادث نجم عنها 562 وفاة.
وأوضح أن القانون يهدف إلى رفع سوية التزام السائقين، وتحقيق السلامة العامة على الطرق، والحد من الحوادث وإحداث انسيابية للحركة المرورية.
من جهته، قال مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الجدوع، إن الأمانة باشرت بتخطيط ممرات المشاة على الطرق، سيما عند المدارس، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود 197اشارة ضوئية في عمان وحوالي 132 جسر مشاة.
وأشار إلى أن الأمانة أعطت صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع، وسيتم في وقت قريب تركيبها، فيما ستطرح في وقت لاحق عطاء لتركيب جسر مشاة في منطقة صويلح.
وحول كاميرات المراقبة وضمن مشروع المدينة الذكية، قال المهندس الجدوع، إن الأمانة بصدد تطبيق المشروع في منطقتي زهران والعبدلي، إضافة إلى المحاور الرئيسة وعددها 43 محورا داخل عمان، لافتا إلى أن المشروع يتضمن كاميرات مراقبة للحد من المخالفات.
وعلى صعيد متصل، أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، أن فرق الدوائر المتخصصة في الأمانة عملت على تفقد الجسور والأنفاق وممرات المشاة وإعادة تخطيطها فيما تواصل تفقد الإشارات الضوئية وعمل الصيانة اللازمة.
وكانت لجنة السلامة والتوعية المرورية في مجلس أمانة عمان، اطلعت اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لها برئاسة إياد الحواري، وحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات، على أبرز تعديلات قانون السير الجديد واستعدادات الأمانة للتعامل مع الواقع المروري داخل العاصمة.
وأكد الوريكات أن قانون السير جاء لتطوير جميع أوجه المنظومة المرورية في المملكة، إذ لم يصدر فقط للنظر في العقوبات، مبينا أن مدخلات السلامة العامة على الطرقات تتطلب مراجعة القوانين والأنظمة.
وأوضح أن القانون ستصدر بموجبه أنظمة وتعليمات تتعلق بتراخيص وإجراءات جديدة، وان المعطيات للسنوات الأخيرة والمسببات الرئيسية للحوادث أكدت ضرورة وضع حد لبعض المخالفات وتغليظ العقوبات عليها.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
06/09/2023 17:01:45
MENAFN06092023000117011021ID1107021131
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