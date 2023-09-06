فعالية للسفارة الإيطالية ضمن مشروعات مكافحة تأثيرات التغير المناخي
التاريخ
9/6/2023 2:33:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول(بترا)- نظمت السفارة الإيطالية في الأردن مساء أمس الثلاثاء في مقرها، فعالية شارك فيها الطاهي العالمي الإيطالي "كارلو كراكو" الذي يعمل ضمن مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في الأردن، لمكافحة تأثيرات التغير المناخي.
وقال السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيتسوتي في كلمة ألقاها بالفعالية، إن هذه الفعالية تعنى بتأثيرات التغير المناخي على مصادر الغذاء والمنتجات الزراعية وتأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنظمها السفارة في الإطار الثقافي الذي يعنى بالتراث الغذائي بوصفه جزءا من ثقافة الشعوب.
ونوه بمشاركة الطاهي العالمي "كراكو" ضمن برامج "إيفاد" التي تنفذ في الأردن في إطار مشروعات معالجة تأثيرات التغير المناخي وتقديم وصفات من موروث المنتجات الغذائية والأطعمة الأردنية بأسلوبه الخاص للتجسير بين الثقافتين الأردنية والإيطالية.
ولفت في الفعالية التي حضرها عدد من سفراء الدول الأجنبية في الأردن ومهتمون، إلى أن إيطاليا تولي اهتمامًا كبيرًا للاحتياجات في مجال مواجهة تغير المناخ، كما أنها تنشط كثيرا في هذا المجال من خلال تنفيذ جميع المبادرات الممكنة للتخفيف من تأثير تغير المناخ، بما في ذلك مساعدة شركائها الدوليين، مبينًا أن هذا الموضوع هو في صدارة جدول أعمال السفارة في الأردن، وكذلك الأمن الغذائي بشكل عام.
بدوره قال الطاهي العالمي "كراكو" إنه موجود في الأردن لدعم جهود (إيفاد) في مجالات التغير المناخي وتأثيراته السلبية على العديد من المزارعين ومنتجي الأغذية في مناطق عديدة في العالم، مشيرا إلى جولاته العالمية ضمن برامج ومشروعات الصندوق إلى دول في أفريقيا وشرقي آسيا.
وقال "أنا وأسرتي لدينا مزرعة في إيطاليا ونعي تماما التأثيرات السلبية جراء التغير المناخي على التربة والمياه".
بدورها، تحدثت ربيكا نيلز من (إيفاد) عن دور "كراكو" وجهوده وتوظيف مهاراته ضمن مشروعات وبرامج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مواجهة التغير المناخي وتأثيراته على الإنتاج الزراعي والغذاء، مشيرة إلى المشروعات التي يدعم تنفيذها الصندوق في الأردن منذ عام 2016 وتستهدف دعم صغار الزارعين، ومنها مشروع "قطوف" الذي يدعمه الصندوق في محافظة جرش ويعنى بإنشاء نظام يعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير وسائل للري والطاقة من خلال الري بالتنقيط والفقاعات علاوة على توفير الكهرباء .
واستعرضت ميس كرم من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية للتشغيل الذي تشرف عليه المؤسسة الأردنية لتطوير المشارع الاقتصادية برامج التعاون مع (إيفاد) والمشروعات التي تنفذ ولا سيما في محافظة جرش.
من جهتها قالت رئيسة جمعية درب النور وصاحبة مشروع "قطوف لمعرشات العنب" في جرش والمدعوم من (إيفاد) نور بنات في حديثها لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن المشروع يعتمد على استخدام الطاقة الشمسية في عملية الري من خلال تقنية الري بالتنقيط وبالفقاعات، وإنه انطلق منذ نحو 9 أشهر، لافتة إلى أن أبرز التحديات التي واجهتها تمثلت بجفاف التربة وارتفاع نسبة الملوحة فيها وبُعد المنطقة عن الخدمات الرئيسة.
وقال كل من المشرفين على متابعة مشروع "قطوف" ضابط ارتباط المنح في برنامج "جدكو" التابع لوزارة الصناعة والتجارة زيد عبدالله والمهندسة الزراعية مرح المومني لـ(بترا) إن "قطوف" مشروع زراعي وتصنيع غذائي، مبينًا عبدالله أن برنامج "جدكو" قدم خلال عام 2022 361 منحة تنوعت بين المنح الريادية والإنتاجية في 10 محافظات أردنية باستثناء محافظتي العاصمة والعقبة، وسيستمر البرنامج بدعم المشروعات الصغيرة لصغار المزارعين في المحافظات المستهدفة للعام الحالي.
وعبر الطاهي الإيطالي العالمي "كراكو" في حديثه لـ(بترا) عن سعادته بالتجربة التي عايشها في مشروع "قطوف" في محافظة جرش، لافتا إلى أنه اكتشف وجها آخر للأردن الذي يتمتع بثراء في مواقعه الأثرية والتاريخية، والمواقع الطبيعية الخلابة كما شاهد في محافظة جرش.
وتحدث عن تجربته في مشروع "قطوف" واطلاعه على المزرعة ومطعم "بيت الأصيلات" المرافق للمشروع والذي يعنى بالمنتجات الغذائية الطبيعية ومحال بيع المنتجات الغذائية الطبيعية التي تسهم بتمكين المجتمعات المحلية هناك لا سيما فئة النساء.
وأشار الى أن الأرياف الزراعية في الأردن تشابه إلى حد قريب، مناطق الأرياف الزراعية في إيطاليا، مبينًا أنه يعمل ضمن جهود (إيفاد) في مواجهة التغير المناخي وخصوصا في موضوعات أنظمة الري لإنتاج محاصيل ورق العنب/ الدوالي ضمن مشروع "قطوف" .
ولفت إلى أن المنتج الغذائي "ورق الدوالي" في المطبخ الأردني يشابه منتجًا غذائيًا في إيطاليا إلا أنه يتم استخدام مكونات الأجبان في الحشوات، موضحًا أنه وظف مهاراته في أسلوب فن الطهي للتجسير بين ثقافتي الإنتاج الغذائي في إيطاليا والأردن.
--(بترا)
م ت/م د/ف ق
06/09/2023 16:15:13
MENAFN06092023000117011021ID1107021129
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