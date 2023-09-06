عمان 6 أيلول(بترا)- نظمت السفارة الإيطالية في الأردن مساء أمس الثلاثاء في مقرها، فعالية شارك فيها الطاهي العالمي الإيطالي "كارلو كراكو" الذي يعمل ضمن مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في الأردن، لمكافحة تأثيرات التغير المناخي.

وقال السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيتسوتي في كلمة ألقاها بالفعالية، إن هذه الفعالية تعنى بتأثيرات التغير المناخي على مصادر الغذاء والمنتجات الزراعية وتأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنظمها السفارة في الإطار الثقافي الذي يعنى بالتراث الغذائي بوصفه جزءا من ثقافة الشعوب.

ونوه بمشاركة الطاهي العالمي "كراكو" ضمن برامج "إيفاد" التي تنفذ في الأردن في إطار مشروعات معالجة تأثيرات التغير المناخي وتقديم وصفات من موروث المنتجات الغذائية والأطعمة الأردنية بأسلوبه الخاص للتجسير بين الثقافتين الأردنية والإيطالية.

ولفت في الفعالية التي حضرها عدد من سفراء الدول الأجنبية في الأردن ومهتمون، إلى أن إيطاليا تولي اهتمامًا كبيرًا للاحتياجات في مجال مواجهة تغير المناخ، كما أنها تنشط كثيرا في هذا المجال من خلال تنفيذ جميع المبادرات الممكنة للتخفيف من تأثير تغير المناخ، بما في ذلك مساعدة شركائها الدوليين، مبينًا أن هذا الموضوع هو في صدارة جدول أعمال السفارة في الأردن، وكذلك الأمن الغذائي بشكل عام.

بدوره قال الطاهي العالمي "كراكو" إنه موجود في الأردن لدعم جهود (إيفاد) في مجالات التغير المناخي وتأثيراته السلبية على العديد من المزارعين ومنتجي الأغذية في مناطق عديدة في العالم، مشيرا إلى جولاته العالمية ضمن برامج ومشروعات الصندوق إلى دول في أفريقيا وشرقي آسيا.

وقال "أنا وأسرتي لدينا مزرعة في إيطاليا ونعي تماما التأثيرات السلبية جراء التغير المناخي على التربة والمياه".

بدورها، تحدثت ربيكا نيلز من (إيفاد) عن دور "كراكو" وجهوده وتوظيف مهاراته ضمن مشروعات وبرامج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مواجهة التغير المناخي وتأثيراته على الإنتاج الزراعي والغذاء، مشيرة إلى المشروعات التي يدعم تنفيذها الصندوق في الأردن منذ عام 2016 وتستهدف دعم صغار الزارعين، ومنها مشروع "قطوف" الذي يدعمه الصندوق في محافظة جرش ويعنى بإنشاء نظام يعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير وسائل للري والطاقة من خلال الري بالتنقيط والفقاعات علاوة على توفير الكهرباء .

واستعرضت ميس كرم من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية للتشغيل الذي تشرف عليه المؤسسة الأردنية لتطوير المشارع الاقتصادية برامج التعاون مع (إيفاد) والمشروعات التي تنفذ ولا سيما في محافظة جرش.

من جهتها قالت رئيسة جمعية درب النور وصاحبة مشروع "قطوف لمعرشات العنب" في جرش والمدعوم من (إيفاد) نور بنات في حديثها لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن المشروع يعتمد على استخدام الطاقة الشمسية في عملية الري من خلال تقنية الري بالتنقيط وبالفقاعات، وإنه انطلق منذ نحو 9 أشهر، لافتة إلى أن أبرز التحديات التي واجهتها تمثلت بجفاف التربة وارتفاع نسبة الملوحة فيها وبُعد المنطقة عن الخدمات الرئيسة.

وقال كل من المشرفين على متابعة مشروع "قطوف" ضابط ارتباط المنح في برنامج "جدكو" التابع لوزارة الصناعة والتجارة زيد عبدالله والمهندسة الزراعية مرح المومني لـ(بترا) إن "قطوف" مشروع زراعي وتصنيع غذائي، مبينًا عبدالله أن برنامج "جدكو" قدم خلال عام 2022 361 منحة تنوعت بين المنح الريادية والإنتاجية في 10 محافظات أردنية باستثناء محافظتي العاصمة والعقبة، وسيستمر البرنامج بدعم المشروعات الصغيرة لصغار المزارعين في المحافظات المستهدفة للعام الحالي.

وعبر الطاهي الإيطالي العالمي "كراكو" في حديثه لـ(بترا) عن سعادته بالتجربة التي عايشها في مشروع "قطوف" في محافظة جرش، لافتا إلى أنه اكتشف وجها آخر للأردن الذي يتمتع بثراء في مواقعه الأثرية والتاريخية، والمواقع الطبيعية الخلابة كما شاهد في محافظة جرش.

وتحدث عن تجربته في مشروع "قطوف" واطلاعه على المزرعة ومطعم "بيت الأصيلات" المرافق للمشروع والذي يعنى بالمنتجات الغذائية الطبيعية ومحال بيع المنتجات الغذائية الطبيعية التي تسهم بتمكين المجتمعات المحلية هناك لا سيما فئة النساء.

وأشار الى أن الأرياف الزراعية في الأردن تشابه إلى حد قريب، مناطق الأرياف الزراعية في إيطاليا، مبينًا أنه يعمل ضمن جهود (إيفاد) في مواجهة التغير المناخي وخصوصا في موضوعات أنظمة الري لإنتاج محاصيل ورق العنب/ الدوالي ضمن مشروع "قطوف" .

ولفت إلى أن المنتج الغذائي "ورق الدوالي" في المطبخ الأردني يشابه منتجًا غذائيًا في إيطاليا إلا أنه يتم استخدام مكونات الأجبان في الحشوات، موضحًا أنه وظف مهاراته في أسلوب فن الطهي للتجسير بين ثقافتي الإنتاج الغذائي في إيطاليا والأردن.

--(بترا)

م ت/م د/ف ق

06/09/2023 16:15:13