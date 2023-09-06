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منتخب التايكواندو يرفع حصيلته من الميداليات ببطولة آسيا للأشبال والزهرات

9/6/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- واصل المنتخب الوطني للتايكواندو حصد الميداليات في بطولة آسيا الخامسة للأشبال والزهرات المقامة حاليا في لبنان، إذ رفع حصيلته من الميداليات إلى 3.
ونجح لاعب المنتخب لفئة الأشبال، محمد الفايز في إحراز الميدالية الفضية في البطولة، تبعته اللاعبة زين ملحم بإحراز الميدالية البرونزية في فئة الزهرات.
وكانت لاعبة المنتخب صفاء عنيزات حصدت برونزية في المنافسات الصباحية، ليرفع المنتخب حصيلة الميداليات إلى 3 حتى الآن.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
06/09/2023 16:14:05

MENAFN06092023000117011021ID1107021128

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