منتخب التايكواندو يرفع حصيلته من الميداليات ببطولة آسيا للأشبال والزهرات
التاريخ
9/6/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- واصل المنتخب الوطني للتايكواندو حصد الميداليات في بطولة آسيا الخامسة للأشبال والزهرات المقامة حاليا في لبنان، إذ رفع حصيلته من الميداليات إلى 3.
ونجح لاعب المنتخب لفئة الأشبال، محمد الفايز في إحراز الميدالية الفضية في البطولة، تبعته اللاعبة زين ملحم بإحراز الميدالية البرونزية في فئة الزهرات.
وكانت لاعبة المنتخب صفاء عنيزات حصدت برونزية في المنافسات الصباحية، ليرفع المنتخب حصيلة الميداليات إلى 3 حتى الآن.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
06/09/2023 16:14:05
MENAFN06092023000117011021ID1107021128
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