إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس المحتلة

القدس المحتلة 6 أيلول (بترا)- أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، بجروح أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، جراء تعرضه لعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة، فيما تم اعتقال المنفذ. وبحسب القناة الـ14 العبرية، فإن أحد المستوطنين المصابين بالعملية تعرض لطعنة بالرقبة وحالته خطيرة. --(بترا) م ف/ف م/رق 06/09/2023 16:13:37

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