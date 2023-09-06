إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس المحتلة

إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس المحتلة
التاريخ
9/6/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 6 أيلول (بترا)- أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، بجروح أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، جراء تعرضه لعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة، فيما تم اعتقال المنفذ.
وبحسب القناة الـ14 العبرية، فإن أحد المستوطنين المصابين بالعملية تعرض لطعنة بالرقبة وحالته خطيرة.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
06/09/2023 16:13:37
MENAFN06092023000117011021ID1107021127
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