صناعة الأردن: تطور كبير في قطاع التعبئة والتغليف

صناعة الأردن: تطور كبير في قطاع التعبئة والتغليف
التاريخ
9/6/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- قال ممثل قطاع التعبئة والتغليف والطباعة، في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، إن القطاع يشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، من خلال حرص المؤسسات العاملة فيه على مواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة.
وأضاف الصفدي، اليوم الأربعاء، إن جودة العبوة ونوعية الطباعة وتصميمها، عوامل تسهم في ترويج المنتجات وتسويقها داخليا وخارجيا.
وبين أن عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع يبلغ 867 منشأة صناعية تشغل قرابة 13 ألف عامل وعاملة، برأسمال يتجاوز 234 مليون دينار، فيما تجاوزت صادرات هذه المنشآت 311 مليون دولار خلال العام 2022.
وأكد أهمية مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في الدول العربية والأجنبية، سواء كانت المشاركة بأجنحة لعرض منتجاتهم أو بهدف الزيارة للاطلاع على أحدث الآلات وخطوط الانتاج الصناعية، لكي يواكب القطاع الصناعي، التطورات التي يشهدها العالم.
--(بترا)
ع ن/ ف م/ف ق
06/09/2023 15:55:48
MENAFN06092023000117011021ID1107021126
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