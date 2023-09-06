مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم يؤكد أهمية مواجهة المنتخب النرويجي
التاريخ
9/6/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- أكد المدرب المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن مباراة المنتخب أمام النرويج يوم غد الخميس، تشكل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب للمنافسات الرسمية المقبلة.
ويخوض المنتخب الوطني مباراة ودية مع النرويج عند الثامنة من مساء يوم غد الخميس في العاصمة النرويجية أوسلو، في إطار تحضيراته لتصفيات كأس العالم ونهائيات آسيا.
وقال عموتة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في أوسلو، إن مواجهة النرويج تشكل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب، في ظل قوة المنافس التي تضم العديد من الأسماء المميزة عالميا، ما يشكل حافزا مهما لدى لاعبي المنتخب.
وأضاف، أن مباراة النرويج تشكل فرصة جيدة للوقوف على جاهزية اللاعبين، والمواجهات القوية تعزز من الفائدة الفنية وتحقق الإضافة المطلوبة قبيل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
06/09/2023 15:54:43
MENAFN06092023000117011021ID1107021125
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