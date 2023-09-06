عمان 6 أيلول (بترا)- أكد المدرب المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن مباراة المنتخب أمام النرويج يوم غد الخميس، تشكل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب للمنافسات الرسمية المقبلة.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة ودية مع النرويج عند الثامنة من مساء يوم غد الخميس في العاصمة النرويجية أوسلو، في إطار تحضيراته لتصفيات كأس العالم ونهائيات آسيا.

وقال عموتة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في أوسلو، إن مواجهة النرويج تشكل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب، في ظل قوة المنافس التي تضم العديد من الأسماء المميزة عالميا، ما يشكل حافزا مهما لدى لاعبي المنتخب.

وأضاف، أن مباراة النرويج تشكل فرصة جيدة للوقوف على جاهزية اللاعبين، والمواجهات القوية تعزز من الفائدة الفنية وتحقق الإضافة المطلوبة قبيل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.

--(بترا)

خ خ/ف م/رق

06/09/2023 15:54:43