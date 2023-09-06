عمان 6 أيلول (بترا)- غادر الوفد الأردني المشارك في دورة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين " ألعاب إنفكتوس" التي تقام من 9 إلى 16 الشهر الحالي، في مدينة دوسلدورف الألمانية.

ويرأس الوفد سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

ويشارك في الوفد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الإدارة الشريف ناصر بن ناصر، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، والطاقم الفني والإداري بمشاركة 16 لاعباً من منتسبي الهيئة للمنافسة في مسابقات رفع الأثقال، والتجديف، وألعاب القوى (الوثب، والجري، وسباق الكراسي المتحركة، ورمي القلة، ورمي القرص).

ويضم المنتخب الأردني للمصابين العسكريين كلا من اللاعبين، رولى العمرو، وزيد المصطفى، ورأفت الشبول، واحمد البراهمة، ومحمد دردس، وناجح السوالمة، وحسام الحويان، ويوسف خريشة، وجعفر المرادات، وطارق النقرش، وهمام النداف، وأنور السعيدات، وعبدالله العنزة، وأسامة الرفاعي، ويوسف المومني، وحسن سلامة.

ويشارك في هذه البطولة الدولية للمصابين العسكريين (ألعاب إنفكتوس) في دورتها السادسة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 21 دولة يتنافسون في 10 مسابقات.

--(بترا)

خ خ/ن ح/رق

06/09/2023 15:39:40