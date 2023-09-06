الأردن يشارك ببطولة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين بألمانيا
التاريخ
9/6/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- غادر الوفد الأردني المشارك في دورة الألعاب الرياضية للمصابين العسكريين " ألعاب إنفكتوس" التي تقام من 9 إلى 16 الشهر الحالي، في مدينة دوسلدورف الألمانية.
ويرأس الوفد سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
ويشارك في الوفد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الإدارة الشريف ناصر بن ناصر، ومدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، والطاقم الفني والإداري بمشاركة 16 لاعباً من منتسبي الهيئة للمنافسة في مسابقات رفع الأثقال، والتجديف، وألعاب القوى (الوثب، والجري، وسباق الكراسي المتحركة، ورمي القلة، ورمي القرص).
ويضم المنتخب الأردني للمصابين العسكريين كلا من اللاعبين، رولى العمرو، وزيد المصطفى، ورأفت الشبول، واحمد البراهمة، ومحمد دردس، وناجح السوالمة، وحسام الحويان، ويوسف خريشة، وجعفر المرادات، وطارق النقرش، وهمام النداف، وأنور السعيدات، وعبدالله العنزة، وأسامة الرفاعي، ويوسف المومني، وحسن سلامة.
ويشارك في هذه البطولة الدولية للمصابين العسكريين (ألعاب إنفكتوس) في دورتها السادسة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 21 دولة يتنافسون في 10 مسابقات.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
06/09/2023 15:39:40
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