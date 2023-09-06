تجديد اتفاقية الشراكة بين أمانة عمان واللجنة الأولمبية

تجديد اتفاقية الشراكة بين أمانة عمان واللجنة الأولمبية
التاريخ
9/6/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- وقع أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، اليوم الأربعاء، اتفاقية تجديد الشراكة بخصوص مركز الإعداد الأولمبي.
وأكد الدكتور الشواربة حرص الأمانة على دعم الرياضة الأردنية، إيماناً بضرورة الوقوف إلى جانب الرياضيين الأردنيين من خلال توفير مركز الإعداد الأولمبي، الذي ساهم بتطور وخدمة الرياضة الأردنية على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن الأمانة من خلال مسؤوليتها المجتمعية ودورها الخدماتي المحوري، وفرت مبنى للرياضيين لتمكينهم من خوض التدريبات، وتحقيق الإنجازات المأمولة منهم.
وأضاف "لمسنا أخيرا، مدى مساهمة المركز في تطور الرياضة الأردنية وانعكاسه على مستوى الرياضيين، بما يوفره من بيئة مثالية لتحفيزهم على الإنجاز في مختلف المحافل".
من جانبها، ثمنت السعيد دور أمانة عمان في دعم الرياضة الأردنية، ومساهمة مركز الإعداد الأولمبي في تطوير مستوى الرياضيين على مدار السنوات الماضية التي نجم عنها إنجازات مميزة في مسابقات رياضية مختلفة.
وأكدت أن الشراكة الاستراتيجية مع أمانة عمان، تعكس دور المؤسسات الوطنية في دعم القطاع الرياضي بالمملكة.
وكانت أمانة عمان، قدمت للجنة الأولمبية الأردنية إحدى منشآتها المتمثلة بمركز الإعداد الأولمبي، الهادف إلى توفير بيئة تدريبية مثالية للرياضيين ضمن معايير ذات مستوى ومواصفات عالية.
--(بترا)
ع ع/ف م/رق
06/09/2023 15:30:51
MENAFN06092023000117011021ID1107021123
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