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تجديد اتفاقية الشراكة بين أمانة عمان واللجنة الأولمبية

9/6/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- وقع أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، اليوم الأربعاء، اتفاقية تجديد الشراكة بخصوص مركز الإعداد الأولمبي.
وأكد الدكتور الشواربة حرص الأمانة على دعم الرياضة الأردنية، إيماناً بضرورة الوقوف إلى جانب الرياضيين الأردنيين من خلال توفير مركز الإعداد الأولمبي، الذي ساهم بتطور وخدمة الرياضة الأردنية على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن الأمانة من خلال مسؤوليتها المجتمعية ودورها الخدماتي المحوري، وفرت مبنى للرياضيين لتمكينهم من خوض التدريبات، وتحقيق الإنجازات المأمولة منهم.
وأضاف "لمسنا أخيرا، مدى مساهمة المركز في تطور الرياضة الأردنية وانعكاسه على مستوى الرياضيين، بما يوفره من بيئة مثالية لتحفيزهم على الإنجاز في مختلف المحافل".
من جانبها، ثمنت السعيد دور أمانة عمان في دعم الرياضة الأردنية، ومساهمة مركز الإعداد الأولمبي في تطوير مستوى الرياضيين على مدار السنوات الماضية التي نجم عنها إنجازات مميزة في مسابقات رياضية مختلفة.
وأكدت أن الشراكة الاستراتيجية مع أمانة عمان، تعكس دور المؤسسات الوطنية في دعم القطاع الرياضي بالمملكة.
وكانت أمانة عمان، قدمت للجنة الأولمبية الأردنية إحدى منشآتها المتمثلة بمركز الإعداد الأولمبي، الهادف إلى توفير بيئة تدريبية مثالية للرياضيين ضمن معايير ذات مستوى ومواصفات عالية.
--(بترا)
ع ع/ف م/رق
06/09/2023 15:30:51

MENAFN06092023000117011021ID1107021123

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