وثيقة في الجيزة لوقف إطلاق العيارات النارية

لواء الجيزة 6 أيلول (بترا)- أطلقت جهات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في لواء الجيزة، اليوم الأربعاء، وثيقة تدعو لعدم إطلاق عيارات نارية في المناسبات.

ووقع الوثيقة شيوخ ووجهاء ومخاتير وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في لواء الجيزة بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية.

وقال متصرف اللواء ناصر الشوابكة خلال رعايته توقيع الوثيقة في مركز شباب الجيزة، إن الوثيقة، شددت على ضرورة التزام جميع الأهالي بعدم استخدام الأعيرة النارية في جميع المناسبات الاجتماعية العامة والخاصة، ومحاربة هذه الظاهرة ومنع نزف دم الأبرياء.

وبين الشوابكة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما ضرورة إنفاذ القانون على مطلقي العيارات النارية في المناسبات،

حملت تواقيع الشيوخ والوجهاء والمخاتير وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني في لواء الجيزة وحضور ممثلي الأجهزة الأمنية.

وأكد الموقعون على الوثيقة لـ( بترا)، أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات سبّب مآسي كثيرة للمجتمع، مشيرين إلى أهمية وقف هذه الظاهرة التي أزهقت أرواح الكثيرين، وأصابت آخرين إصابات بالغة.

ودعوا إلى مغادرة مكان الاحتفال الذي يطلق فيه الأعيرة النارية، وإبلاغ الجهات الأمنية عن مطلقيها وعدم المساعدة أو التوسط لكل من يقوم بهذا الفعل.

--(بترا)

ي ع/ ن ح/ف ق

06/09/2023 15:13:00

