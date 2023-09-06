وثيقة في الجيزة لوقف إطلاق العيارات النارية

وثيقة في الجيزة لوقف إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/6/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لواء الجيزة 6 أيلول (بترا)- أطلقت جهات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في لواء الجيزة، اليوم الأربعاء، وثيقة تدعو لعدم إطلاق عيارات نارية في المناسبات.
ووقع الوثيقة شيوخ ووجهاء ومخاتير وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في لواء الجيزة بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية.
وقال متصرف اللواء ناصر الشوابكة خلال رعايته توقيع الوثيقة في مركز شباب الجيزة، إن الوثيقة، شددت على ضرورة التزام جميع الأهالي بعدم استخدام الأعيرة النارية في جميع المناسبات الاجتماعية العامة والخاصة، ومحاربة هذه الظاهرة ومنع نزف دم الأبرياء.
وبين الشوابكة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما ضرورة إنفاذ القانون على مطلقي العيارات النارية في المناسبات،
حملت تواقيع الشيوخ والوجهاء والمخاتير وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني في لواء الجيزة وحضور ممثلي الأجهزة الأمنية.
وأكد الموقعون على الوثيقة لـ( بترا)، أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات سبّب مآسي كثيرة للمجتمع، مشيرين إلى أهمية وقف هذه الظاهرة التي أزهقت أرواح الكثيرين، وأصابت آخرين إصابات بالغة.
ودعوا إلى مغادرة مكان الاحتفال الذي يطلق فيه الأعيرة النارية، وإبلاغ الجهات الأمنية عن مطلقيها وعدم المساعدة أو التوسط لكل من يقوم بهذا الفعل.
--(بترا)
ي ع/ ن ح/ف ق
06/09/2023 15:13:00
MENAFN06092023000117011021ID1107021122
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