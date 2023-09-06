عمان 6 أيلول (بترا)- رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023 الصادرة استناداً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، والتي صدرت في الجريدة الرسمية.

و حددت التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع حسب مدة الانتفاع للسلع الاستهلاكية التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة، والسلع المعمرة التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن أغلب الشكاوى الواردة إلى الجمعية تتعلق بخدمات ما بعد البيع، سواء من خلال المحلات التجارية أو من خلال البيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبات هذا الأمر يؤرق ويستنزف القدرات المالية للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها، بسبب عدم وجود قوانين رادعة تمنع هؤلاء من تضليل وغش المواطنين.

وأضاف عبيدات، أن تنصل الباعة من الالتزام بصيانة الأجهزة وخاصة المعمرة منها أو تبديلها في حالة وجود عيوب مصنعية فيها بحجج واهية مثل، سوء الاستخدام أو عدم توفر القطع داخل الأردن، أدى إلى إصدار تعليمات تنظم هذه المسألة من قبل على الجهات الرقابية المعنية، مبينا أن المطلوب الآن هو التطبيق الفعلي لهذه التعليمات على أرض الواقع، والزام هؤلاء الباعة بإصدار كفالات خطية مكتوبة وبإشراف الجهات الرسمية، لضمان حصول جميع الأطراف على كامل حقوقهم.

وطالب، وزارة الصناعة والتجارة الإشراف المباشر على تنظيم الكفالات المعطاة للمواطنين، بحيث يتم صياغة بنود العقود والكفالات من خلال لجنة تضم كافة الأطراف المعنية وعدم تركها لمزودي السلع أو الخدمات، حفاظا على حقوق طرفي المعادلة التبادلية.

ونوه عبيدات بضرورة التزام التجار وأصحاب الكفالات بهذه التعليمات (خدمات ما بعد البيع)، وذلك من خلال توفير قطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية والمعمرة بين المزود والمستهلك، وحسب ما جاء بالتعليمات لفترة سنة للسلع الاستهلاكية، وخمس سنوات للسلع المعمرة أو لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.

وطالب ، بإصدار المزيد من التعليمات والأنظمة التي تحمي المستهلك، سواء أكانت تخص القطاع الصحي أو الاتصالات أوالعقارات وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى إصدار قوانين وتعليمات ناظمة لها تحفظ حقوق الأطراف كافة.

--(بترا)

ن ش /ف م/ف ق

06/09/2023 15:09:20