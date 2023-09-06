ورشة تدريبية في صناعة إربد عن قواعد السلامة المهنية

إربد 6 أيلول (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، في غرفة صناعة إربد، ورشة تدريبية حول أسس وقواعد السلامة والصحة المهنية أثناء العمل، للعاملين بالقطاع الصناعي وكوادر المؤسسة في إقليم الشمال.

وقالت مساعد مدير عام المؤسسة للشؤون الإدارية الدكتورة مها الجغبير، إن الورشة تأتي لتمكين موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع الصناعي بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية، سيما التعامل مع منتجات وأدوات يمكن أن تشكل خطورة على صحة وسلامة العاملين وفي مقدمتها المواد الكيماوية والصناعات الدوائية والآلات الثقيلة.

وأكد مدير غرفة صناعة إربد نضال الصدر، أهمية الورشة في تقديم المعرفة الكافية بقواعد الصحة والسلامة العاملة للعاملين في القطاع الصناعي باعتبارهم رأس المال الحقيقي للتنمية الصناعية المستدامة.

وتناولت الورشة طرق السلامة والصحة المهنية، والإسعافات الأولية والإجراءات المتخذة في حال وقوع إصابة عمل، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للموظفين، والمخاطر المهنية في المصانع والمنشآت الغذائية، والمخاطر المهنية في المختبرات وطرق الوقاية منها، والإجراءات الوقائية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لمفتشي الغذاء والدواء في الميدان.

--(بترا)

م ق/م ف/رق

06/09/2023 14:51:13