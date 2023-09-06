ورشة تدريبية في صناعة إربد عن قواعد السلامة المهنية

ورشة تدريبية في صناعة إربد عن قواعد السلامة المهنية
التاريخ
9/6/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 6 أيلول (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، في غرفة صناعة إربد، ورشة تدريبية حول أسس وقواعد السلامة والصحة المهنية أثناء العمل، للعاملين بالقطاع الصناعي وكوادر المؤسسة في إقليم الشمال.
وقالت مساعد مدير عام المؤسسة للشؤون الإدارية الدكتورة مها الجغبير، إن الورشة تأتي لتمكين موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع الصناعي بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية، سيما التعامل مع منتجات وأدوات يمكن أن تشكل خطورة على صحة وسلامة العاملين وفي مقدمتها المواد الكيماوية والصناعات الدوائية والآلات الثقيلة.
وأكد مدير غرفة صناعة إربد نضال الصدر، أهمية الورشة في تقديم المعرفة الكافية بقواعد الصحة والسلامة العاملة للعاملين في القطاع الصناعي باعتبارهم رأس المال الحقيقي للتنمية الصناعية المستدامة.
وتناولت الورشة طرق السلامة والصحة المهنية، والإسعافات الأولية والإجراءات المتخذة في حال وقوع إصابة عمل، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للموظفين، والمخاطر المهنية في المصانع والمنشآت الغذائية، والمخاطر المهنية في المختبرات وطرق الوقاية منها، والإجراءات الوقائية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لمفتشي الغذاء والدواء في الميدان.
--(بترا)
م ق/م ف/رق
06/09/2023 14:51:13
MENAFN06092023000117011021ID1107021120
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