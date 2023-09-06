لجنة الدعم المجتمعي تنفذ مبادرة خيرية في الطفيلة للاجئين السوريين
التاريخ
9/6/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 6 أيلول (بترا)-نفذت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، مبادرة تطوعية استهدفت توزيع قرطاسية ومستلزمات مدرسية على طلبة أردنيين وسوريين في عدد من مدارس لواءي الحسا وبصيرا.
وتأتي المبادرة ضمن أنشطة مشروع الدعم المجتمعي للاجئين، والذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال منسق اللجنة مدير الصندوق الأردني الهاشمي في الطفيلة/مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي علي البداينة في تصريح صحفي، إن هذه المبادرة جاءت بمناسبة بدء العام الفصل الدراسي الجديد لمساعدة الطلبة السوريين في الحصول على احتياجاتهم من القرطاسية وتشجيعهم لاستقبال العام الدراسي الجديد .
وأضاف أن المبادرة استهدفت تشجيع الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة للذهاب للمدارس بكل تفاؤل وسرور بحصولهم على احتياجاتهم من القرطاسية في ضوء الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اسرهم، مع التخفيف من الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة لعدم مقدرتهم المادية على توفير هذه اللوازم المدرسية إلى جانب دمج الأطفال بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية التي تنفذها لجنة الدعم المجتمعي في الطفيلة .
--(بترا)
س م/ف ق
06/09/2023 14:44:42
MENAFN06092023000117011021ID1107021119
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