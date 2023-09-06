الطفيلة 6 أيلول (بترا)-نفذت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، مبادرة تطوعية استهدفت توزيع قرطاسية ومستلزمات مدرسية على طلبة أردنيين وسوريين في عدد من مدارس لواءي الحسا وبصيرا.

وتأتي المبادرة ضمن أنشطة مشروع الدعم المجتمعي للاجئين، والذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال منسق اللجنة مدير الصندوق الأردني الهاشمي في الطفيلة/مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي علي البداينة في تصريح صحفي، إن هذه المبادرة جاءت بمناسبة بدء العام الفصل الدراسي الجديد لمساعدة الطلبة السوريين في الحصول على احتياجاتهم من القرطاسية وتشجيعهم لاستقبال العام الدراسي الجديد .

وأضاف أن المبادرة استهدفت تشجيع الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة للذهاب للمدارس بكل تفاؤل وسرور بحصولهم على احتياجاتهم من القرطاسية في ضوء الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اسرهم، مع التخفيف من الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة لعدم مقدرتهم المادية على توفير هذه اللوازم المدرسية إلى جانب دمج الأطفال بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية التي تنفذها لجنة الدعم المجتمعي في الطفيلة .

--(بترا)

س م/ف ق

06/09/2023 14:44:42

