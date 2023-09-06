أمسية شعرية في لواء الحسا ضمن مهرجان المثلث الذهبي

الحسا 6 أيلول (بترا)- نظمت جمعية واحة الفكر والأدب، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، وجمعية نشميات الحسا الخيرية، أمسية شعرية بمشاركة مجموعة من الشعراء العرب، والبادية الأردنية والحسا وجرف الدراويش، ضمن فعاليات لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية، ضمن فعاليات مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي.

وقدم الشعراء المشاركون في الأمسية، قصائد شعرية في ألوان الشعر وفنونه، تنوعت موضوعاتها في حب الوطن ووصف الصحراء وواقع الحياة والغزل وغيرها.

وأشار مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير إلى أن الفعالية التشاركية تعتبر إحدى محطات مهرجان المثلث الذهبي، التي انطلقت بمشاركة شعراء عرب وأردنيين، فيما أقيم على هامش الأمسية، معرض للصناعات الثقافية، وآخر للمأكولات الشعبية التراثية.

وقدمت الناشطة في العمل الخيرية والتطوعي في الحسا، دعاء العوران، كلمة تحدثت فيها عن دور الجمعيات الخيرية في النهوض بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وعن قطاع المرأة في البادية الجنوبية.

وبحسب رئيس جمعية واحة الفكر والأدب مدير المهرجان الشاعر شوكت البطوش، فإن المهرجان يهدف إلى الترويج السياحي عبر الفعاليات الثقافية، حيث يشتمل المهرجان على أمسيات شعرية وندوات ثقافية وفكرية ومعارض كتاب وفن تشكيلي وبازارات خيرية ومسيرة هجن، ومشاركة لكشافة التربية والتعليم وقطاعات ثقافية ومبادرات وطنية وهيئات رسمية وأهلية ومجتمعات محلية.

--(بترا)

س م/رق

06/09/2023 14:40:25

