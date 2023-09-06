أمسية شعرية في لواء الحسا ضمن مهرجان المثلث الذهبي

أمسية شعرية في لواء الحسا ضمن مهرجان المثلث الذهبي
التاريخ
9/6/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الحسا 6 أيلول (بترا)- نظمت جمعية واحة الفكر والأدب، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، وجمعية نشميات الحسا الخيرية، أمسية شعرية بمشاركة مجموعة من الشعراء العرب، والبادية الأردنية والحسا وجرف الدراويش، ضمن فعاليات لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية، ضمن فعاليات مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي.
وقدم الشعراء المشاركون في الأمسية، قصائد شعرية في ألوان الشعر وفنونه، تنوعت موضوعاتها في حب الوطن ووصف الصحراء وواقع الحياة والغزل وغيرها.
وأشار مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير إلى أن الفعالية التشاركية تعتبر إحدى محطات مهرجان المثلث الذهبي، التي انطلقت بمشاركة شعراء عرب وأردنيين، فيما أقيم على هامش الأمسية، معرض للصناعات الثقافية، وآخر للمأكولات الشعبية التراثية.
وقدمت الناشطة في العمل الخيرية والتطوعي في الحسا، دعاء العوران، كلمة تحدثت فيها عن دور الجمعيات الخيرية في النهوض بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وعن قطاع المرأة في البادية الجنوبية.
وبحسب رئيس جمعية واحة الفكر والأدب مدير المهرجان الشاعر شوكت البطوش، فإن المهرجان يهدف إلى الترويج السياحي عبر الفعاليات الثقافية، حيث يشتمل المهرجان على أمسيات شعرية وندوات ثقافية وفكرية ومعارض كتاب وفن تشكيلي وبازارات خيرية ومسيرة هجن، ومشاركة لكشافة التربية والتعليم وقطاعات ثقافية ومبادرات وطنية وهيئات رسمية وأهلية ومجتمعات محلية.
--(بترا)
س م/رق
06/09/2023 14:40:25
MENAFN06092023000117011021ID1107021118
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