تراجع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60 %

تراجع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60 %
التاريخ
9/6/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- سجلت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60 بالمئة بحجم الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي لأكثر من سبب في مقدمتها خطة إضعاف القضاء التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرمزون اليوم الأربعاء، "بلغ إجمالي تعاملات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.6 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 60 بالمئة تقريبا مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".
ووفقا لبيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، فيما بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار.
وقال اتحاد احتجاج شركات التكنولوجيا الفائقة: إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريش، هو أسوأ وزير مالية عرفته إسرائيل على الإطلاق، مشيرا الى انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي، وارتفاع تكاليف المعيشة".
--(بترا)
ي م/ اح
06/09/2023 14:35:48
MENAFN06092023000117011021ID1107021117
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