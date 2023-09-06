تراجع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بنسبة 60 %

عمان 6 أيلول (بترا)- سجلت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60 بالمئة بحجم الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي لأكثر من سبب في مقدمتها خطة إضعاف القضاء التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرمزون اليوم الأربعاء، "بلغ إجمالي تعاملات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.6 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 60 بالمئة تقريبا مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

ووفقا لبيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، فيما بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار.

وقال اتحاد احتجاج شركات التكنولوجيا الفائقة: إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريش، هو أسوأ وزير مالية عرفته إسرائيل على الإطلاق، مشيرا الى انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي، وارتفاع تكاليف المعيشة".

--(بترا)

ي م/ اح

06/09/2023 14:35:48

