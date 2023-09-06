تشكيل لجنة لإتلاف 5500 طن أرز غير صالحة للاستهلاك

تشكيل لجنة لإتلاف 5500 طن أرز غير صالحة للاستهلاك
التاريخ
9/6/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا) - شكل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، لجنة لإتلاف 5500 طن من الأرز غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتها المؤسسة أخيرا في محافظة الزرقاء.
وأكد أن المؤسسة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تسريب الأرز للتداول في السوق المحلي، والتأكد من أن المستودعات مغلقة بالشمع الأحمر والرصاص.
وجاء تشكيل اللجنة اعتماداً على نتائج تقرير صادر عن مختبرات المؤسسة أكد وجود مخالفات حرجة تتطلب إجراءات مشددة وذلك عقب انتهاء اجتماع طارئ برئاسة مهيدات للبت في نتائج التحليل المخبري.
وقال إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة، بالتنسيق مع كوادر قسم الرقابة البيئية - الإدارة الملكية لحماية البيئة، توجهت بناء على ملحوظة وردت إلى الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة بخصوص أرز يحتوي على حشرة السوس إلى مستودعات الأرز المرتبطة بالملاحظة الواردة في محافظة الزرقاء.
وأضاف أن المؤسسة حجزت كميات تزيد على 5500 طن من الأرز مختلف المنشأ والتعبئة، وأغلقت المستودعات تحفظياً بموجب ضبوطات حجز، وتفتيش وإغلاق أصولية.
وبين أنه جرى تكليف فريق رقابي من المؤسسة يضم كلا من مدراء الغذاء والمناطق والرقابة الداخلية بالإضافة إلى فني مختبر بالتوجه إلى المستودعات للوقوف على واقع الحال والفحص الحسي الظاهري.
وأشار إلى أن الفريق قدم تقريرا فنيا بين فيه وجود مخالفات جسيمة، كما سحب عينات من المادة المحجوزة في المستودعات لفحصها في مختبرات المؤسسة.
--(بترا)
ع د / ن ح/ف ق
06/09/2023 14:31:09
MENAFN06092023000117011021ID1107021116
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