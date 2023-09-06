تشكيل لجنة لإتلاف 5500 طن أرز غير صالحة للاستهلاك

عمان 6 أيلول (بترا) - شكل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، لجنة لإتلاف 5500 طن من الأرز غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتها المؤسسة أخيرا في محافظة الزرقاء.

وأكد أن المؤسسة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تسريب الأرز للتداول في السوق المحلي، والتأكد من أن المستودعات مغلقة بالشمع الأحمر والرصاص.

وجاء تشكيل اللجنة اعتماداً على نتائج تقرير صادر عن مختبرات المؤسسة أكد وجود مخالفات حرجة تتطلب إجراءات مشددة وذلك عقب انتهاء اجتماع طارئ برئاسة مهيدات للبت في نتائج التحليل المخبري.

وقال إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة، بالتنسيق مع كوادر قسم الرقابة البيئية - الإدارة الملكية لحماية البيئة، توجهت بناء على ملحوظة وردت إلى الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة بخصوص أرز يحتوي على حشرة السوس إلى مستودعات الأرز المرتبطة بالملاحظة الواردة في محافظة الزرقاء.

وأضاف أن المؤسسة حجزت كميات تزيد على 5500 طن من الأرز مختلف المنشأ والتعبئة، وأغلقت المستودعات تحفظياً بموجب ضبوطات حجز، وتفتيش وإغلاق أصولية.

وبين أنه جرى تكليف فريق رقابي من المؤسسة يضم كلا من مدراء الغذاء والمناطق والرقابة الداخلية بالإضافة إلى فني مختبر بالتوجه إلى المستودعات للوقوف على واقع الحال والفحص الحسي الظاهري.

وأشار إلى أن الفريق قدم تقريرا فنيا بين فيه وجود مخالفات جسيمة، كما سحب عينات من المادة المحجوزة في المستودعات لفحصها في مختبرات المؤسسة.

--(بترا)

ع د / ن ح/ف ق

06/09/2023 14:31:09