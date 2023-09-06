بحث التعاون بين الجامعة الهاشمية وشركة زين الأردن

بحث التعاون بين الجامعة الهاشمية وشركة زين الأردن
التاريخ
9/6/2023 2:33:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 6 أيلول (بترا)- بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، آفاق التعاون بين الجانبين بهدف تدريب طلبتي كليتي الهندسة والأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات، لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة للانخراط بسوق العمل.
وأكد الزبون أهمية التعاون مع الشركة التي تعد إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات بالوطن العربي، لافتاً إلى أن الجامعة على استعداد للتعاون مع مختلف القطاعات الأكاديمية والصناعية من خلال إمكانية إنشاء مختبرات علمية تدريبية وغيرها من مجالات التعاون المشتركة.
من جهته، بين الجاسم أن زين الأردن تعمل على بناء شراكات مع الجامعات الأردنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأعمال وغيرها من المجالات العلمية والأكاديمية، لإعداد جيل من الطلبة مسلح بالمهارات والخبرات اللازمة للانخراط بسوق العمل.
--(بترا)
ع ض/م ف/
06/09/2023 14:27:00
MENAFN06092023000117011021ID1107021115
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