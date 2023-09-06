بحث التعاون بين الجامعة الهاشمية وشركة زين الأردن

الزرقاء 6 أيلول (بترا)- بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، آفاق التعاون بين الجانبين بهدف تدريب طلبتي كليتي الهندسة والأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات، لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة للانخراط بسوق العمل.

وأكد الزبون أهمية التعاون مع الشركة التي تعد إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات بالوطن العربي، لافتاً إلى أن الجامعة على استعداد للتعاون مع مختلف القطاعات الأكاديمية والصناعية من خلال إمكانية إنشاء مختبرات علمية تدريبية وغيرها من مجالات التعاون المشتركة.

من جهته، بين الجاسم أن زين الأردن تعمل على بناء شراكات مع الجامعات الأردنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأعمال وغيرها من المجالات العلمية والأكاديمية، لإعداد جيل من الطلبة مسلح بالمهارات والخبرات اللازمة للانخراط بسوق العمل.

--(بترا)

ع ض/م ف/

06/09/2023 14:27:00