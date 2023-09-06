Thursday, 07 September 2023 12:03 GMT

بحث التعاون بين الجامعة الهاشمية وشركة زين الأردن

9/6/2023 2:33:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 6 أيلول (بترا)- بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، آفاق التعاون بين الجانبين بهدف تدريب طلبتي كليتي الهندسة والأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات، لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة للانخراط بسوق العمل.
وأكد الزبون أهمية التعاون مع الشركة التي تعد إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات بالوطن العربي، لافتاً إلى أن الجامعة على استعداد للتعاون مع مختلف القطاعات الأكاديمية والصناعية من خلال إمكانية إنشاء مختبرات علمية تدريبية وغيرها من مجالات التعاون المشتركة.
من جهته، بين الجاسم أن زين الأردن تعمل على بناء شراكات مع الجامعات الأردنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأعمال وغيرها من المجالات العلمية والأكاديمية، لإعداد جيل من الطلبة مسلح بالمهارات والخبرات اللازمة للانخراط بسوق العمل.
--(بترا)
ع ض/م ف/
06/09/2023 14:27:00

MENAFN06092023000117011021ID1107021115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث