2812 طن خضار وفواكه وورقيات وردت إلى السوق المركزي

2812 طن خضار وفواكه وورقيات وردت إلى السوق المركزي
التاريخ
9/6/2023 2:33:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2812طنا، منها 1728طن خضار، و923طن فواكه، و 160طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 25و40قرشا، والبطاطا بين 30و 50قرشا، والبندورة بين 10و 30قرشا، والجزر بين 50و 65قرشا، والخيار بين 20و 35قرشا، والزهرة بين 35و 65قرشا، والليمون بين 40و 60قرشا، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.
--(بترا)
ر ح/ف ق
06/09/2023 14:26:53
MENAFN06092023000117011021ID1107021114
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