لبنان يعلن التزامه بقرار مجلس الأمن التمديد لليونيفيل

بيروت 6 أيلول (بترا)- جددت الحكومة اللبنانية التزامها بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) سنة كاملة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماع اليوم الأربعاء، قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، استعداد الحكومة اللبنانية للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان، مشيدا بالتعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل.

وكان مجلس الأمن الدولي اصدر في الحادي والثلاثين من شهر آب الفائت قرارا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) عاما آخر، ودعا جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية.

وصوتت ثلاث عشرة دولة لصالح قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد عمل قوات حفظ السلام في لبنان، بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما روسيا والصين.

--(بترا)

ف ج

06/09/2023 14:26:09