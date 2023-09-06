إطلاق مشروع دعم صغار المزارعين في اربد

اربد 6 أيلول (بترا)- أطلقت مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم مشروع دعم صغار المزارعين الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع الحكومة الهولندية والشركاء المحليين.

واكد محافظ اربد رضوان العتوم أهمية المشروع بتوفير الدعم المالي والتقني لصغار المزارعين لتطوير زراعاتهم وانتاجهم وبما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرا الى أن الاعتماد على الذات ومواجهة التحديات يبدأ من الارض واستثمارها وتطوير الزراعة وفق اساليب حديثة.

وقال، ان اختيار اربد من ضمن ثلاث محافظات شملها المشروع يتماشى مع كون المحافظة ذات صبغة زراعية، مؤكدا اهمية الاستفادة من المشروع لتطوير انتاج صغار المزارعين وتسويقه.

وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان ان المرحلة الأولى من المشروع التي ضمت ثلاث محافظات واختتمت في اربد تهدف الى توفير المنح والقروض لدعم صغار المزارعين للاستفادة منها في استخدام اساليب زراعية حديثة.

واضاف الدوجان، ان هذا المشروع يأتي في سياق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تتواءم مع رؤية التحديث والتطوير الاقتصادي، مشيرا الى احتمال أن يشمل المشروع محافظات اخرى في المراحل التالية.

ولفت نائب المدير التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع سمير برهومة الى ان المشروع ممول من الحكومة الهولندية ويهدف الى تحسين ظروف صغار المزارعين لزيادة انتاجيتهم وبما يكفل مساهمتهم الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح ان المشروع يستهدف 2000 مزارع في محافظة اربد سيخضعون لدورات وإرشادات لكسب المعارف بالمعايير المعتمدة للمنح والقروض، مشيرا الى ان المنحة أو القرض قد تصل الى 20 الف دينار في بعض الحالات التي تستوجب ذلك بعد تحقيق المزارع للمعايير المطلوبة للحصول على المنحة او القرض.

--(بترا)

م ق/م ف/اح

06/09/2023 14:24:46