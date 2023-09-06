إطلاق مشروع دعم صغار المزارعين في اربد

إطلاق مشروع دعم صغار المزارعين في اربد
التاريخ
9/6/2023 2:33:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 6 أيلول (بترا)- أطلقت مؤسسة الإقراض الزراعي اليوم مشروع دعم صغار المزارعين الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع الحكومة الهولندية والشركاء المحليين.
واكد محافظ اربد رضوان العتوم أهمية المشروع بتوفير الدعم المالي والتقني لصغار المزارعين لتطوير زراعاتهم وانتاجهم وبما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرا الى أن الاعتماد على الذات ومواجهة التحديات يبدأ من الارض واستثمارها وتطوير الزراعة وفق اساليب حديثة.
وقال، ان اختيار اربد من ضمن ثلاث محافظات شملها المشروع يتماشى مع كون المحافظة ذات صبغة زراعية، مؤكدا اهمية الاستفادة من المشروع لتطوير انتاج صغار المزارعين وتسويقه.
وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان ان المرحلة الأولى من المشروع التي ضمت ثلاث محافظات واختتمت في اربد تهدف الى توفير المنح والقروض لدعم صغار المزارعين للاستفادة منها في استخدام اساليب زراعية حديثة.
واضاف الدوجان، ان هذا المشروع يأتي في سياق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تتواءم مع رؤية التحديث والتطوير الاقتصادي، مشيرا الى احتمال أن يشمل المشروع محافظات اخرى في المراحل التالية.
ولفت نائب المدير التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع سمير برهومة الى ان المشروع ممول من الحكومة الهولندية ويهدف الى تحسين ظروف صغار المزارعين لزيادة انتاجيتهم وبما يكفل مساهمتهم الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح ان المشروع يستهدف 2000 مزارع في محافظة اربد سيخضعون لدورات وإرشادات لكسب المعارف بالمعايير المعتمدة للمنح والقروض، مشيرا الى ان المنحة أو القرض قد تصل الى 20 الف دينار في بعض الحالات التي تستوجب ذلك بعد تحقيق المزارع للمعايير المطلوبة للحصول على المنحة او القرض.
--(بترا)
م ق/م ف/اح
06/09/2023 14:24:46
MENAFN06092023000117011021ID1107021112
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