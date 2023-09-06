ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بانخفاض الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بانخفاض الدولار
التاريخ
9/6/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى في أسبوع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة.
وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1927.59 للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 آب الماضي في وقت سابق من الجلسة، وتخلت العقود الأميركية الآجلة للذهب عن خسائرها السابقة لتستقر عند 1952.90 دولار.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 923.79 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1217.21 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/ف ق
06/09/2023 14:09:23
MENAFN06092023000117011021ID1107021111
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