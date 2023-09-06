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ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بانخفاض الدولار

9/6/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى في أسبوع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة.
وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1927.59 للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 آب الماضي في وقت سابق من الجلسة، وتخلت العقود الأميركية الآجلة للذهب عن خسائرها السابقة لتستقر عند 1952.90 دولار.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 923.79 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1217.21 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/ف ق
06/09/2023 14:09:23

MENAFN06092023000117011021ID1107021111

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