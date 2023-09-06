لجنة المرأة في الأعيان تلتقي سيدات من كفرنجة في عجلون

عمّان 6 أيلول (بترا)- ناقشت لجنة المرأة في مجلس الأعيان برئاسة العين خولة العرموطي خلال لقائها سيدات من منطقة كفرنجة في محافظة عجلون اليوم الأربعاء، أثر قانون الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات السياسية على المرأة في المرحلة المقبلة.

وقالت العرموطي، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تُجريها اللجنة لمحافظات المملكة كافة، بهدف لقاء الأهالي، خصوصًا السيدات لتوعية المجتمع المحلي بالتعديلات الدستورية الأخيرة، انطلاقاً من دور اللجنة التشريعي والرقابي.

وأكدت خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة بالتشارك مع المعهد الديمقراطي الوطني، وبحضور رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات، ورئيس بلدية عجلون حمزة الزغول، والنائب السابق منتهى البعول، دور المرأة في تنمية المجتمع المحلي، مشيرة إلى إنجازات حققتها المرأة وقدرتها على تطوير مهاراتها وإحداث التغيير المطلوب في الحياة الحزبية والسياسية.

ونوهت الى أن مجلس الأعيان يعمل بشكل تفاعلي وتشاركي وميداني لتحقيق التنمية السياسية والحزبية، انسجامًا مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مستعرضة أبرز ما جاء في التعديلات الدستورية الأخيرة سيما المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب.

وأوضحت العرموطي أن قانون الأحزاب نص على أن تكون نسبة المرأة 20 بالمئة من نسبة مؤسسي الحزب على الأقل، موضحة أن المادة (6/6) من الدستور، تنص على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع وبما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، وتشير بشكل صريح إلى وجوب تمكين المرأة من قبل الدولة.

وجرى خلال الجلسة نقاش معمق بين الأعيان وسيدات وشابات وشباب المنطقة حول التوعية لقانوني الأحزاب والانتخاب، وكيفية تجاوز مختلف التحديات التي تواجه المرأة للانخراط في العمل السياسي والحزبي من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة.

--(بترا)

م ش/م ف/اح

06/09/2023 14:08:28