الحنيفات : 60% من الصادرات الزراعية هي للسوق السعودي
التاريخ
9/6/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول(بترا)- وقع مركز المحيط للأسماك الطازجة وجمعية رؤية التعاونية السعودية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وخاصة الأسماك بين البلدين .
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تأتي في إطار دعم التشبيك بين القطاعين الخاص الاردني والسعودي لرفع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية لكلا البلدين الشقيقين.
وأشار الى ان الوزارة ومن خلال خطط الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مسار الاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تهدف الى زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والذي يخدم القطاع الزراعي في كلا البلدين ويسهم في تأطير التعاون والتبادل .
وأكد أن 60 بالمئة من الصادرات الأردنية الزراعية هي للسوق السعودي، لذلك نعمل على تقديم جميع التسهيلات للمنتجات السعودية وإعطائها الأولية في الاستيراد للسوق المحلي.
وأضاف، أن الوزارة ومن خلال ذراعها الإقراضي قدمت تمويل وصل إلى 5 ملايين دينار لقطاع الاستزراع السمكي لتطوير هذه الزراعة ونعمل من خلال هذه الاتفاقيات على توسيع بعد صناعة الزراعة السمكية في الأردن.
من جهته، أشار مدير عام مركز المحيط للأسماك حسان أبو الفيلات، الى أهمية وجدية متابعة الوزارة لدعم القطاع الخاص وتطوير العلاقات المثمرة مع الجمعيات والشركات في السعودية، ما ينعكس إيجابا على التصنيع وكلف الاستيراد وبالتالي على المستهلك ويسهم في تطور زراعة وصناعة السمك محليا.
--(بترا)
رح/ أ أ/ف ق
06/09/2023 14:02:44
MENAFN06092023000117011021ID1107021109
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