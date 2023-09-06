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الحنيفات : 60% من الصادرات الزراعية هي للسوق السعودي

9/6/2023 2:33:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول(بترا)- وقع مركز المحيط للأسماك الطازجة وجمعية رؤية التعاونية السعودية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وخاصة الأسماك بين البلدين .
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تأتي في إطار دعم التشبيك بين القطاعين الخاص الاردني والسعودي لرفع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية لكلا البلدين الشقيقين.
وأشار الى ان الوزارة ومن خلال خطط الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مسار الاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تهدف الى زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والذي يخدم القطاع الزراعي في كلا البلدين ويسهم في تأطير التعاون والتبادل .
وأكد أن 60 بالمئة من الصادرات الأردنية الزراعية هي للسوق السعودي، لذلك نعمل على تقديم جميع التسهيلات للمنتجات السعودية وإعطائها الأولية في الاستيراد للسوق المحلي.
وأضاف، أن الوزارة ومن خلال ذراعها الإقراضي قدمت تمويل وصل إلى 5 ملايين دينار لقطاع الاستزراع السمكي لتطوير هذه الزراعة ونعمل من خلال هذه الاتفاقيات على توسيع بعد صناعة الزراعة السمكية في الأردن.
من جهته، أشار مدير عام مركز المحيط للأسماك حسان أبو الفيلات، الى أهمية وجدية متابعة الوزارة لدعم القطاع الخاص وتطوير العلاقات المثمرة مع الجمعيات والشركات في السعودية، ما ينعكس إيجابا على التصنيع وكلف الاستيراد وبالتالي على المستهلك ويسهم في تطور زراعة وصناعة السمك محليا.
--(بترا)
رح/ أ أ/ف ق
06/09/2023 14:02:44

MENAFN06092023000117011021ID1107021109

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