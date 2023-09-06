مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وتنمية أموال الأوقاف

عمان 6 أيلول (بترا)- وقّع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة تنمية أموال الأوقاف مع وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تطوير استثمار الأموال الوقفية وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الخلايلة بحضور مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، إن المذكرة تهدف الى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال النشاط الاستثماري، وبما ينسجم مع السياسات والتشريعات الناظمة، مُشيراً إلى تجربة الدائرة في استثمار الأموال الوقفية خلال السنوات الماضية والطفرة الكبيرة التي شهدتها خلال السنتين الأخيرتين على وجه التحديد.

وأضاف، إن الدائرة لديها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع مناطق المملكة، لافتا الى الرأي الشرعي بضرورة تفعيل وتنمية أموال الوقف الذي يعتبر أمانة دينية تحتاج للرعاية والتطوير.

من جهتها، قالت السقاف إن المذكرة تهدف إلى زيادة التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختصة بالاستثمارات، وتحديد أهم الفرص الاستثمارية وعرضها على منصة "استثمر في الأردن" (invest.jo) التي تضم فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.

وأشارت إلى أن منصة "استثمر في الأردن" جاءت ضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية، وتمكين القائم من الاستثمارات وجذب استثمارات جديدة.

وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار ستعمل من خلال المذكرة على تطوير استثمار الأموال الوقفية وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، حيث سنعمل على اعتماد العديد من الوسائل الترويجية للفرص الاستثمارية، منها استهداف مستثمرين محتملين، والتعاون مع البعثات الأردنية الدبلوماسية في الخارج، واستخدام بعض الأدوات للترويج كوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية واللقاءات والمؤتمرات التي ستقام في دول مستهدفة جرى تحديدها ضمن استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 -2026 .

وحضر اللقاء مدير عام صندوق الحج فؤاد الكوري، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومديرة مديرية الدراسات والسياسات في وزارة الاستثمار الدكتورة أريج زغيلات، ومدير مديرية التخطيط العمراني في الوزارة الدكتور خالد المومني، ومدير مديرية ترويج الاستثمار بلال الحموري، ومدير مديرية استثمار الوقف النقدي علي العظمات.

--(بترا)

م ب/م ف/اح

06/09/2023 13:50:38