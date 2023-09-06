عنيزات تحرز البرونزية في بطولة آسيا للتايكواندو للأشبال والزهرات
التاريخ
9/6/2023 2:33:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الزهرات، صفاء عنيزات اليوم الأربعاء، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا الخامسة للتايكواندو للأشبال والزهرات، المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقدمت عنيزات عرضا متميزا خلال البطولة التي انطلقت اليوم، قبل أن تتوج جهودها بالحصول على الميدالية البرونزية.
ويواصل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة، على أمل حصد المزيد من الميداليات في هذه التظاهرة الرياضية.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ف ق
06/09/2023 13:43:45
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