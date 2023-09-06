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عنيزات تحرز البرونزية في بطولة آسيا للتايكواندو للأشبال والزهرات

9/6/2023 2:33:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الزهرات، صفاء عنيزات اليوم الأربعاء، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا الخامسة للتايكواندو للأشبال والزهرات، المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقدمت عنيزات عرضا متميزا خلال البطولة التي انطلقت اليوم، قبل أن تتوج جهودها بالحصول على الميدالية البرونزية.
ويواصل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة، على أمل حصد المزيد من الميداليات في هذه التظاهرة الرياضية.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ف ق
06/09/2023 13:43:45

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