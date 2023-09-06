قانونية الأعيان تواصل مناقشة النظام الداخلي للمجلس

عمان 6 أيلول(بترا) – واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأربعاء، مناقشة النظام الداخلي للمجلس.

وقال العين طبيشات، إن التعديلات على "النظام الداخلي لمجلس الأعيان" تأتي بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، بما يوائم بيئة العمل التشريعي بشكل عام وتطوير الأداء، وتماشيا مع مرحلة التحديث الاقتصادي والسياسي في المملكة.

وأضاف أن اجتماع اللجنة جاء لمناقشة بعض المقترحات والتعديلات الأولية، والتي تقدمت بها اللجنة المصغرة المستحدثة لغايات قراءة مختلف المقترحات المقدمة بشأن النظام ودراستها بشكل معمق.

وناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من الأعيان حول مختلف مواد النظام، وستتابع مناقشة بقية مواد النظام الداخلي في اجتماعات مقبلة.

--(بترا)

م ش/أ أ/ ف ج

06/09/2023 13:38:04