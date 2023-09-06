عمان 6 أيلول (بترا)- يشارك المنتخب الوطني للناشئين والناشئات لألعاب القوى، بالبطولة العربية التي تقام في سلطنة عُمان.

وغادر وفد المنتخب عمان اليوم الأربعاء، متوجها إلى سلطنة عمان للمشاركة في البطولة، حيث يضم الوفد الذي يترأسه الدكتور وليد رحاحلة كلا من: مديرة الفريق الدكتورة هيا قطامي، المعالج بشير النسور، المدربان خالد يوسف وحمدان المحيسن، اللاعبين واللاعبات: نانسي زعل ومكة الدجاني وينال جميل وحمزة الأسد وعمار سميك.

ويسعى المنتخب لتحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة التي يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/ف ق

06/09/2023 13:27:14