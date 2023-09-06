Thursday, 07 September 2023 12:02 GMT

المنتخب الوطني يشارك بالبطولة العربية للناشئين لألعاب القوى

9/6/2023 2:33:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- يشارك المنتخب الوطني للناشئين والناشئات لألعاب القوى، بالبطولة العربية التي تقام في سلطنة عُمان.
وغادر وفد المنتخب عمان اليوم الأربعاء، متوجها إلى سلطنة عمان للمشاركة في البطولة، حيث يضم الوفد الذي يترأسه الدكتور وليد رحاحلة كلا من: مديرة الفريق الدكتورة هيا قطامي، المعالج بشير النسور، المدربان خالد يوسف وحمدان المحيسن، اللاعبين واللاعبات: نانسي زعل ومكة الدجاني وينال جميل وحمزة الأسد وعمار سميك.
ويسعى المنتخب لتحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة التي يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ف ق
06/09/2023 13:27:14

MENAFN06092023000117011021ID1107021105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث