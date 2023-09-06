المنتخب الوطني يشارك بالبطولة العربية للناشئين لألعاب القوى
التاريخ
9/6/2023 2:33:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- يشارك المنتخب الوطني للناشئين والناشئات لألعاب القوى، بالبطولة العربية التي تقام في سلطنة عُمان.
وغادر وفد المنتخب عمان اليوم الأربعاء، متوجها إلى سلطنة عمان للمشاركة في البطولة، حيث يضم الوفد الذي يترأسه الدكتور وليد رحاحلة كلا من: مديرة الفريق الدكتورة هيا قطامي، المعالج بشير النسور، المدربان خالد يوسف وحمدان المحيسن، اللاعبين واللاعبات: نانسي زعل ومكة الدجاني وينال جميل وحمزة الأسد وعمار سميك.
ويسعى المنتخب لتحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة التي يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ف ق
06/09/2023 13:27:14
MENAFN06092023000117011021ID1107021105
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