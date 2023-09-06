إطلاق برامج تدريبية من خلال برنامج همة أردنية في العقبة

العقبة 6 أيلول (بترا) -أمين المعايطة- أعلن ائتلاف جامعة البلقاء التطبيقية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إطلاق برامج تدريبية من خلال برنامج همة أردنية لقطاع السياحة والفندقة.

وأكد رئيس الائتلاف الدكتور عمر عربيات، أهمية التدريب والتوجيه للمتدربين، من خلال تعريفهم بالبرامج وآليتها وأهميتها في سوق العمل لتطوير مهاراتهم المهنية والتقنية واكتساب الخبرات المعرفية والمهارية، وذلك لربطهم بالتشغيل في المؤسسات والشركات المستهدفة من خلال بيانات دراسة السوق.

وبين أن البرامج التدريبية المطروحة التي بدأ الائتلاف بتنفيذها، هي برامج مرتبطة بفرص وظيفية حقيقية في العقبة وفي قطاعات متنوعة مثل السياحة والفندقة والصناعة والمهن الحرفية/الزراعة/تكنولوجيا المعلومات/المهن البحرية وقطاع اللوجستيات، حيث تبينت هذه القطاعات للائتلاف بعد دراسة سوق فعلية وزيارات ميدانية تم تغطيتها بفرق وخبرات من المؤسسات الوطنية الثلاث في الائتلاف.

من ناحيته، أكد مفوض الريادة والشباب في سلطة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي، ضرورة استفادة المتدربين من البرامج والالتزام في التدريب بمختلف التخصصات، لاكتساب المهارات المهنية خلال فترة التدريب، لتشبيكهم بالفرص الوظيفية للوصول إلى الهدف من البرنامج.

يذكر أن الائتلاف بدأ بالتدريب في قطاع السياحة والفندقة بالبرامج التدريبية، التدبير الفندقي والباريستا والخبائز والمعجنات ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ التدريب والتشغيل في جامعة البلقاء التطبيقية / كلية العقبة الجامعية.

وكان الائتلاف قد أنهى دراسة السوق في محافظة العقبة والذي استمر قرابة الشهرين، لتحديد فجوات العمل المطلوبة في جميع القطاعات.

--(بترا)

ا م/أ م

06/09/2023 13:15:40