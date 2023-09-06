بحث التعاون بين السفارة الكندية ومجلس محافظة العقبة
التاريخ
9/6/2023 2:33:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 6 أيلول (بترا) أمين المعايطة- بحث السفير الكندي في الأردن طارق خان خلال زيارته مدينة العقبة اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة التعاون بين السفارة والمجلس في مختلف المجالات خاصة التنموية والخدمية والسياحية.
وأكد خان، أن الهدف من الزيارة الالتقاء بعدة جهات حكومية وأهلية وإطلاق مشروع استثمار، لدعم إنشاء مركز حدود الدرة بين الأردن والسعودية، لافتا إلى أن المشروع مقدم من الحكومة الكندية ويهدف إلى تنمية المنطقة والتعاون مع الشركاء لجذب السياح والمستثمرين إلى الأردن.
وأعلن أن سفينة كندية سترسو على شواطئ العقبة يوم السبت المقبل لمدة 3 أيام، تحمل على متنها زهاء 260 سائحا كنديا، يقومون بزيارة مرافق المدينة ومنطقة المثلث الذهبي.
ووعد خان، بدراسة جميع المقترحات والمطالب التي طرحها رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة، خاصة المتعلقة بالسياحة المجتمعية والتدريب الحرفي والتقني وتمكين المرأة والشباب من خلال مشاريع تنموية تستهدفهم.
وعرض رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، أهم المعيقات والتحديات التي تواجه المجتمع المحلي وأهمية توفير الدعم اللازم للمشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على المواطنين.
وأشاد بالعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين بفضل قيادتهما المعتدلة على المستوى العالمي، لافتا إلى عمق هذه العلاقة التي بدأت بين البلدين مطلع ستينيات القرن الماضي حيث كان لكندا دور مهم في دعم المملكة في جميع المجالات.
بدورهم أشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى أهم التحديات التي تواجه العقبة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والسياحة، مثمنين الدعم الموصول من الحكومة الكندية في تنفيذ المشاريع التنموية، وآخرها دعم تمويل مركز حدود الدرة الذي سيكون له أثر إيجابي في زيادة أعداد الزوار من المملكة العربية السعودية إلى الأردن.
وطالبوا بتعاون أكثر بين السفارة والمجلس، خاصة في مجال تبادل الخبرات وتعزيز السياحة بين البلدين ودعم قطاعات الزراعة والتعليم والصحة.
وكان السفير خان التقى في مستهل زيارته لمدينة العقبة المحافظ خالد الحجاج، واستمع منه إلى شرح مفصل حول التطور والتنمية التي تشهدها المدينة السياحية وأهميتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي.
--(بترا)
ا م/أ م/اح
06/09/2023 13:14:46
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