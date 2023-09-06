بحث التعاون بين السفارة الكندية ومجلس محافظة العقبة

العقبة 6 أيلول (بترا) أمين المعايطة- بحث السفير الكندي في الأردن طارق خان خلال زيارته مدينة العقبة اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة التعاون بين السفارة والمجلس في مختلف المجالات خاصة التنموية والخدمية والسياحية.

وأكد خان، أن الهدف من الزيارة الالتقاء بعدة جهات حكومية وأهلية وإطلاق مشروع استثمار، لدعم إنشاء مركز حدود الدرة بين الأردن والسعودية، لافتا إلى أن المشروع مقدم من الحكومة الكندية ويهدف إلى تنمية المنطقة والتعاون مع الشركاء لجذب السياح والمستثمرين إلى الأردن.

وأعلن أن سفينة كندية سترسو على شواطئ العقبة يوم السبت المقبل لمدة 3 أيام، تحمل على متنها زهاء 260 سائحا كنديا، يقومون بزيارة مرافق المدينة ومنطقة المثلث الذهبي.

ووعد خان، بدراسة جميع المقترحات والمطالب التي طرحها رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة، خاصة المتعلقة بالسياحة المجتمعية والتدريب الحرفي والتقني وتمكين المرأة والشباب من خلال مشاريع تنموية تستهدفهم.

وعرض رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، أهم المعيقات والتحديات التي تواجه المجتمع المحلي وأهمية توفير الدعم اللازم للمشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على المواطنين.

وأشاد بالعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين بفضل قيادتهما المعتدلة على المستوى العالمي، لافتا إلى عمق هذه العلاقة التي بدأت بين البلدين مطلع ستينيات القرن الماضي حيث كان لكندا دور مهم في دعم المملكة في جميع المجالات.

بدورهم أشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى أهم التحديات التي تواجه العقبة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والسياحة، مثمنين الدعم الموصول من الحكومة الكندية في تنفيذ المشاريع التنموية، وآخرها دعم تمويل مركز حدود الدرة الذي سيكون له أثر إيجابي في زيادة أعداد الزوار من المملكة العربية السعودية إلى الأردن.

وطالبوا بتعاون أكثر بين السفارة والمجلس، خاصة في مجال تبادل الخبرات وتعزيز السياحة بين البلدين ودعم قطاعات الزراعة والتعليم والصحة.

وكان السفير خان التقى في مستهل زيارته لمدينة العقبة المحافظ خالد الحجاج، واستمع منه إلى شرح مفصل حول التطور والتنمية التي تشهدها المدينة السياحية وأهميتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي.

--(بترا)

ا م/أ م/اح

06/09/2023 13:14:46