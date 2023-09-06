رئيس هيئة الأركان يلتقي السفيرة الأميركية في عمان

عمان 6 أيلول (بترا)- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت والوفد المرافق لها.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الأميركي في عمان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

-- (بترا)

ل م/أ أ/ب ط

06/09/2023 13:13:46