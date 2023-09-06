رئيس هيئة الأركان يلتقي السفيرة الأميركية في عمان

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفيرة الأميركية في عمان
التاريخ
9/6/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت والوفد المرافق لها.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الأميركي في عمان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
-- (بترا)
ل م/أ أ/ب ط
06/09/2023 13:13:46
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