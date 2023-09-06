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مرصد أوروبي: 2023 اكثر الأعوام حرا على الإطلاق

9/6/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- أكد مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن عام 2023 هو الأكثر حرا على الإطلاق، حيث سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن.
وبحسب وكالة (يورونيوز) الأوربية، قالت مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي "سامنثا بورغس "، إنه "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/اح
06/09/2023 13:00:37

MENAFN06092023000117011021ID1107021101

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