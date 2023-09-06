مرصد أوروبي: 2023 اكثر الأعوام حرا على الإطلاق

مرصد أوروبي: 2023 اكثر الأعوام حرا على الإطلاق
التاريخ
9/6/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- أكد مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن عام 2023 هو الأكثر حرا على الإطلاق، حيث سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن.
وبحسب وكالة (يورونيوز) الأوربية، قالت مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي "سامنثا بورغس "، إنه "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/اح
06/09/2023 13:00:37
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