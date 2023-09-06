الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو
التاريخ
9/6/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 6 أيلول (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء تراجعه أمام الدولار الأميركي.
ووفقا لتقارير مراكز المال البريطانية انخفض الاسترليني اليوم، مقابل الدولار ليصل إلى 254ر1 دولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 169ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ أ أ/ب ط
06/09/2023 12:55:49
MENAFN06092023000117011021ID1107021100
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