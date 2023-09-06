الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

لندن 6 أيلول (بترا)- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء تراجعه أمام الدولار الأميركي. ووفقا لتقارير مراكز المال البريطانية انخفض الاسترليني اليوم، مقابل الدولار ليصل إلى 254ر1 دولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 169ر1 يورو. --(بترا) ر ش/ أ أ/ب ط 06/09/2023 12:55:49

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