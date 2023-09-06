عمان 6 أيلول (بترا)- أوقفت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، خطوط مترو الأنفاق وخدمات القطارات، كما أجلت عشرات الآلاف من السكان، فيما أغلقت المدارس أبوابها لليوم الثاني، جراء هطول أمطار غزيرة فجر اليوم ناجمة عن الإعصار"هايكوي" الذي ضرب جنوب شرق البلاد أمس الثلاثاء، ما خلف سيولا جارفة في عدد من مدن إقليم فوجيان.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، أجلت السلطات الصينية ما يزيد على 36 ألفا من منازلهم وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات وغمرت المياه نحو 10366 فدانا من الأراضي الزراعية، ما تسبب في خسائر بلغت 552.1 مليون يوان (75 مليون دولار).

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية، إن حجم الأمطار الذي هطل على"فوتشو" عاصمة الإقليم تخطى الأرقام القياسية المسجلة منذ 12 عاما، ما أثار تحذيرات من أن 49 خزانا تجاوزت حدود الفيضان.

وتجاوز منسوب المياه جراء الأمطار التراكمية التي هطلت على"فوتشو" أمس الثلاثاء، نصف المتر.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على الأنحاء الوسطى والجنوبية من الإقليم حتى يوم الجمعة.

ووصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، قبل أن يفقد قوته ويتحول إلى عاصفة مدارية.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

06/09/2023 12:37:07