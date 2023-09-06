الصين توقف مترو الأنفاق وتجلي عشرات الآلاف جراء سيول خلفها الإعصار هايكوي
التاريخ
9/6/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- أوقفت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، خطوط مترو الأنفاق وخدمات القطارات، كما أجلت عشرات الآلاف من السكان، فيما أغلقت المدارس أبوابها لليوم الثاني، جراء هطول أمطار غزيرة فجر اليوم ناجمة عن الإعصار"هايكوي" الذي ضرب جنوب شرق البلاد أمس الثلاثاء، ما خلف سيولا جارفة في عدد من مدن إقليم فوجيان.
وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، أجلت السلطات الصينية ما يزيد على 36 ألفا من منازلهم وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات وغمرت المياه نحو 10366 فدانا من الأراضي الزراعية، ما تسبب في خسائر بلغت 552.1 مليون يوان (75 مليون دولار).
وقال مسؤولو الأرصاد الجوية، إن حجم الأمطار الذي هطل على"فوتشو" عاصمة الإقليم تخطى الأرقام القياسية المسجلة منذ 12 عاما، ما أثار تحذيرات من أن 49 خزانا تجاوزت حدود الفيضان.
وتجاوز منسوب المياه جراء الأمطار التراكمية التي هطلت على"فوتشو" أمس الثلاثاء، نصف المتر.
ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على الأنحاء الوسطى والجنوبية من الإقليم حتى يوم الجمعة.
ووصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، قبل أن يفقد قوته ويتحول إلى عاصفة مدارية.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
06/09/2023 12:37:07
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