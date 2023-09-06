عمان 6 أيلول (بترا) - أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، أن التخلي عن توريدات الغاز الروسي بالكامل أمر "شبه مستحيل".

وقال شيفتشوفيتش في تصريح لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، الليلة الماضية، إنه في العام الماضي قلصنا استيراد الغاز من روسيا من 150 مليار متر مكعب إلى ما دون 80 مليار متر مكعب، وفي العام الحالي سيبلغ حجم الاستيراد 40 مليار متر مكعب، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.

وأشار إلى أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في البنية التحتية وإقامة شراكات جديدة، فإنه سيتمكن من تقليص استيراد الغاز المسال الروسي لاحقا في الأشهر المقبلة.

وأضاف، أن كل الموارد الاستراتيجية يجب أن ترد من ثلاثة مصادر على الأقل.

يشار الى ان صحيفة فاينانشال تايمز ، أوضحت في 30 آب الماضي أن بيانات مؤسسة "غلوبال ويتنس" تشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لشراء أحجام قياسية من الغاز المسال من روسيا في 2023.

-- (بترا)

رصد/أغ/ أ أ/ب ط

06/09/2023 12:01:17