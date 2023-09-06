المفوضية الأوروبية: التخلي عن الغاز الروسي بالكامل أمر شبه مستحيل
التاريخ
9/6/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا) - أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، أن التخلي عن توريدات الغاز الروسي بالكامل أمر "شبه مستحيل".
وقال شيفتشوفيتش في تصريح لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، الليلة الماضية، إنه في العام الماضي قلصنا استيراد الغاز من روسيا من 150 مليار متر مكعب إلى ما دون 80 مليار متر مكعب، وفي العام الحالي سيبلغ حجم الاستيراد 40 مليار متر مكعب، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
وأشار إلى أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في البنية التحتية وإقامة شراكات جديدة، فإنه سيتمكن من تقليص استيراد الغاز المسال الروسي لاحقا في الأشهر المقبلة.
وأضاف، أن كل الموارد الاستراتيجية يجب أن ترد من ثلاثة مصادر على الأقل.
يشار الى ان صحيفة فاينانشال تايمز ، أوضحت في 30 آب الماضي أن بيانات مؤسسة "غلوبال ويتنس" تشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لشراء أحجام قياسية من الغاز المسال من روسيا في 2023.
-- (بترا)
رصد/أغ/ أ أ/ب ط
06/09/2023 12:01:17
MENAFN06092023000117011021ID1107021098
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.