شراكة استراتيجية بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة

شراكة استراتيجية بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة
التاريخ
9/6/2023 2:33:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- جددت مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة اتفاقيّة التعاون الاستراتيجي المستمرة بينهما لسنوات طويلة، بهدف تنفيذ مجموعة من برامج مؤسّسة إنجاز المتعلّقة بتطوير المهارات الرياديّة والحياتيّة في مدرسة المشرق الدوليّة ليستفيد من خلالها مجموعة من الطلبة.
ووقّع الاتفاقية كل من الشريك المؤسّس ومدير عام مدرسة المشرق الدوليّة الدكتورة هناء ملحس، والرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي، بحضور ممثلين من الجانبين.
وبحسب بيان صحفي للمؤسسة اليوم الأربعاء، تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون المشترك بين إنجاز ومدرسة المشرق الدولية، وهي أحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، لخدمة جيل الشباب ومنحهم الفرص وتهيئتهم اقتصادياً.
ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج وهي، برنامج تحدّي الأعمال، برنامج تأسيس الشركة، برنامج مهارات التواصل في العمل، برنامج أخلاقيات العمل، برنامج لنتواصل بالفن، بهدف تحفيز وتهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على دخول مجال ريادة الأعمال كأحد الخيارات المستقبلية لهم، ومنجم الفرصة لتطبيق أفكارهم الريادية على أرض الواقع، وتلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ومواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب.
-- (بترا)
و ر/أ م/ب ط
06/09/2023 11:35:03
MENAFN06092023000117011021ID1107021096
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.