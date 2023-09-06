Thursday, 07 September 2023 12:01 GMT

شراكة استراتيجية بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة

9/6/2023 2:33:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- جددت مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة اتفاقيّة التعاون الاستراتيجي المستمرة بينهما لسنوات طويلة، بهدف تنفيذ مجموعة من برامج مؤسّسة إنجاز المتعلّقة بتطوير المهارات الرياديّة والحياتيّة في مدرسة المشرق الدوليّة ليستفيد من خلالها مجموعة من الطلبة.
ووقّع الاتفاقية كل من الشريك المؤسّس ومدير عام مدرسة المشرق الدوليّة الدكتورة هناء ملحس، والرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي، بحضور ممثلين من الجانبين.
وبحسب بيان صحفي للمؤسسة اليوم الأربعاء، تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون المشترك بين إنجاز ومدرسة المشرق الدولية، وهي أحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، لخدمة جيل الشباب ومنحهم الفرص وتهيئتهم اقتصادياً.
ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج وهي، برنامج تحدّي الأعمال، برنامج تأسيس الشركة، برنامج مهارات التواصل في العمل، برنامج أخلاقيات العمل، برنامج لنتواصل بالفن، بهدف تحفيز وتهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على دخول مجال ريادة الأعمال كأحد الخيارات المستقبلية لهم، ومنجم الفرصة لتطبيق أفكارهم الريادية على أرض الواقع، وتلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ومواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب.
-- (بترا)
و ر/أ م/ب ط
06/09/2023 11:35:03

MENAFN06092023000117011021ID1107021096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث