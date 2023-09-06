شراكة استراتيجية بين مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة

عمان 6 أيلول (بترا)- جددت مؤسّسة إنجاز ومدرسة المشرق الدوليّة اتفاقيّة التعاون الاستراتيجي المستمرة بينهما لسنوات طويلة، بهدف تنفيذ مجموعة من برامج مؤسّسة إنجاز المتعلّقة بتطوير المهارات الرياديّة والحياتيّة في مدرسة المشرق الدوليّة ليستفيد من خلالها مجموعة من الطلبة.

ووقّع الاتفاقية كل من الشريك المؤسّس ومدير عام مدرسة المشرق الدوليّة الدكتورة هناء ملحس، والرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي، بحضور ممثلين من الجانبين.

وبحسب بيان صحفي للمؤسسة اليوم الأربعاء، تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون المشترك بين إنجاز ومدرسة المشرق الدولية، وهي أحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، لخدمة جيل الشباب ومنحهم الفرص وتهيئتهم اقتصادياً.

ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج وهي، برنامج تحدّي الأعمال، برنامج تأسيس الشركة، برنامج مهارات التواصل في العمل، برنامج أخلاقيات العمل، برنامج لنتواصل بالفن، بهدف تحفيز وتهيئة الطلبة ليكونوا أكثر قدرة وكفاءة على دخول مجال ريادة الأعمال كأحد الخيارات المستقبلية لهم، ومنجم الفرصة لتطبيق أفكارهم الريادية على أرض الواقع، وتلبية الاحتياجات المستقبلية التي يحتاجها سوق العمل، ومواكبة التطورات التي يحتاجها جيل الشباب.

-- (بترا)

و ر/أ م/ب ط

06/09/2023 11:35:03