نادي الاتحاد يتصدر مرحلة ذهاب دوري الناشئات لكرة القدم

عمان 6 أيلول (بترا)- تصدر فريق نادي الاتحاد، ترتيب دوري الناشئات لكرة القدم تحت سن 16، بعد ختام مرحلة الذهاب من الدوري، التي تجري مبارياته على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب بطولة دوري النخبة، مساء أمس الثلاثاء، تفوق الأرثوذكسي على الاستقلال 1-0، وتغلب عمان أف سي على الراية 4-0.

وأنهى فريق الاتحاد مرحلة الذهاب متصدراً ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، ومتقدماً عن الأرثوذكسي وعمان أف سي 7 نقاط، ثم الاستقلال 3، وأخيراً الراية دون نقاط.

وتنطلق منافسات مرحلة الإياب، عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الاستقلال مع الأرثوذكسي، فيما يواجه عمان أف سي نظيره الراية، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة ت16 لموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

06/09/2023 11:33:24