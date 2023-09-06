نادي الاتحاد يتصدر مرحلة ذهاب دوري الناشئات لكرة القدم

نادي الاتحاد يتصدر مرحلة ذهاب دوري الناشئات لكرة القدم
التاريخ
9/6/2023 2:33:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- تصدر فريق نادي الاتحاد، ترتيب دوري الناشئات لكرة القدم تحت سن 16، بعد ختام مرحلة الذهاب من الدوري، التي تجري مبارياته على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب بطولة دوري النخبة، مساء أمس الثلاثاء، تفوق الأرثوذكسي على الاستقلال 1-0، وتغلب عمان أف سي على الراية 4-0.
وأنهى فريق الاتحاد مرحلة الذهاب متصدراً ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، ومتقدماً عن الأرثوذكسي وعمان أف سي 7 نقاط، ثم الاستقلال 3، وأخيراً الراية دون نقاط.
وتنطلق منافسات مرحلة الإياب، عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الاستقلال مع الأرثوذكسي، فيما يواجه عمان أف سي نظيره الراية، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة ت16 لموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
-- (بترا)
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06/09/2023 11:33:24
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