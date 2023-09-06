Thursday, 07 September 2023 12:01 GMT

نادي الاتحاد يتصدر مرحلة ذهاب دوري الناشئات لكرة القدم

9/6/2023 2:33:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 أيلول (بترا)- تصدر فريق نادي الاتحاد، ترتيب دوري الناشئات لكرة القدم تحت سن 16، بعد ختام مرحلة الذهاب من الدوري، التي تجري مبارياته على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب بطولة دوري النخبة، مساء أمس الثلاثاء، تفوق الأرثوذكسي على الاستقلال 1-0، وتغلب عمان أف سي على الراية 4-0.
وأنهى فريق الاتحاد مرحلة الذهاب متصدراً ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، ومتقدماً عن الأرثوذكسي وعمان أف سي 7 نقاط، ثم الاستقلال 3، وأخيراً الراية دون نقاط.
وتنطلق منافسات مرحلة الإياب، عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الاستقلال مع الأرثوذكسي، فيما يواجه عمان أف سي نظيره الراية، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة ت16 لموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
06/09/2023 11:33:24

MENAFN06092023000117011021ID1107021095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث