مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة 6 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وتواصل "منظمات الهيكل" المزعوم حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

وتبدأ الأعياد اليهودية برأس "السنة العبرية" يومي السبت والأحد الموافقَين 16 و17 أيلول الحالي، وتليه أيام "التوبة العشر" التي تتكثف فيها الاقتحامات، ومن ثم "عيد الغفران" يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه، ثم "عيد العرش" الذي يبدأ من يوم السبت 30 أيلول، وحتى السبت 7 تشرين الأول المقبل.

من جانب آخر، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مباني ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت اللجنة الشعبية في البلدة، في بيان، إن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت بهدم منزل ومنشآت تجارية ومتجر لقطع المركبات. وأوضحت اللجنة، أن قوات الاحتلال هدمت، منزل مواطن و 9 منشآت تجارية، ومزرعة أغنام، إلى جانب بركس ومغسلة لأحد المواطنين، لافتا الى أن عمليات الهدم جاءت بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

06/09/2023 11:29:46