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المخرج السعودى ياسر مداخلى عن عرضه صادق النمك: نعتمد فى العرض على تفاعل الجمهور

9/6/2023 2:32:06 PM
(MENAFN- Youm7) يشارك المخرج السعودي ياسر مداخلي بفاعليات الدورة 30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، بعرض " صادق النمك " العرض بطولة كلا من
محمد بحر ورامى الأحمدى .



وقال المخرج ياسر مداخلي لليوم السابع : النمك يعني الكذب ، والعرض يتحدث عن الكذب بشكل عام ، فصادق هو شخص يبالغ في الكذب ولديه الأدلة علي تلك الأكاذيب ، والعرض يقدم في قالب كوميدي أو كوميديا سوداء ، وقائم علي مشاركة الجمهور مع أبطال العرض بشكل أساسي .



وتابع ياسر : نحن اليوم لدينا جمهور مهووس بالتفاعل ، فيعشق الايك والكومنت ، وليس كالجمهور السابق يعتمد علي أن يتلقي العرض المسرحي فقط ، لذا كان لابد أن نقدم شيء جديد ونجعله يتفاعل معنا ويشاركنا الرأي وعند تجربتنا لأول مرة نجحت التجربة .



ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.











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