Thursday, 07 September 2023 12:01 GMT

نوستالجيا.. عرض جزائرى عن عبثية علاقة الإنسان بالآخر ضمن عروض التجريبى

9/6/2023 2:32:05 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت فرقة "تعاونية مسرح النقطة" الجزائرية، العرض المسرحي "نوستالجيا" للمخرج لخضر منصوري، على خشبة مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهى تنتمي إلى المسرح العبثي الذي يطرح أسئلة تبحث عن متعة الإنسان وعلاقته بالآخر، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.



وعرض "نوستالجيا"، مأخوذ عن نص "قصة دببة الباندا التي يرويها عازف السكسوفون الذي له خليلة بفرانكفورت" لـ ماتيي فيسنيك، إنتاج: تعاونية مسرح النقطة –2023، سينوغرافيا وإخراج: لخضر منصوري، تمثيل: أسماء شيخ، فتحي مباركي، مساعد المخرج: عبد الله بهلول، تصميم الإنارة: مختار موفق، إبداع موسيقي: أمين دهان، التسجيل الصوتي: ربا الحلبي.



ويدور العرض حول قصة فنان يصارع العتمة ليومياته الكئيبة، يستيقظ ذات صباح بصحبة شابة مجهولة، عاجزا عن تذكر ما حدث له في الليلة السابقة، هي حكاية لقاء غير متوقع، محدودة الزمن (7 ليالٍ) وتدور كامل أحداثها في فضاء شقة، هي قصة عن اتفاق بعيد الاحتمال بين كائنين مضيئين وغامضين في الوقت نفسه، يحاول كل منهما التعرف على الآخر، ويخوضان سوياً تجربة الحب والحياة.



من هنا ينطلق العرض في رحلة البحث عن المعنى ولفهم الأشياء بالنسبة لهذا الفنان الذي يبحث عن العرفان، وفيما يجتاحه فيضان من الذكريات الحية أو المفبركة ممزوج بشعور بالحب المتبادل بين كائنين يتعلمان التقرب من بعضهما خلال سبع ليال، سيتيقن أكثر بأن هذه المرأة تمنحه الرغبة في حب الحياة.. لكن هل هذا هو الحال فعلا؟









MENAFN06092023000132011024ID1107021091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث