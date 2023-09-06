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حلوة منك لـ ويجز الأغنية الرسمية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوى (فيديو)

9/6/2023 2:32:05 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الأغنية الرسمية لفيلم الدراما والكوميديا السوداء ڤوي! ڤوي! ڤوي! ، والتى يؤديها ويجز ويخرجها عمر هلال، وتحمل اسم "حلوة منك"، ومن المقرر طرح الفيلم بدور السينما ابتداءً من 13 سبتمبر ، و 21 سبتمبر فى باقى الدول العربية.

حلوة منك تم تصويرها بالأبيض والأسود وبكلمات يغنيها ويجز وهي الأغنية الرسمية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، مجسدة الرغبة فى الانطلاق نحو حياة جديدة وتحقيق الأحلام، وبجانب ويجز الذى يظهر محلقاً فوق مدينة مليئة بالبنايات وحوله آخرون محلقين من خلفه، نرى مقاطع من الفيلم مع كل عبارة تشير إلى معناها، حتى نتفاجأ بظهور محمد فراج الذى يؤدى دور الشخصية الرئيسية فى الفيلم محلقاً فى السماء معهم.

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، حول "حسن" حارس الأمن الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين فى إحدى بطولات كأس العالم فى أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. فى هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب فى منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه فى الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا المزيد من الفرص.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما منهم محمد فراج، وبيومى فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللى كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.



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