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المخرج محمد العامري: تكريمى بالمهرجان التجريبي نتاج جهود قدمتها للمسرح الخليجى

9/6/2023 2:32:05 PM
(MENAFN- Youm7) قال المخرج محمد العامري، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بعد تكريمه خلال فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران: "سعيد بتكريمي بالمهرجان، وهذا التكريم يعد نتاج جهود كبيرة قدمتها للمسرح الخليجي والمسرح الإماراتي، وبعد كذلك تتويج لمسيرتي الفنية، كما أنه يحملني مسئولية كبيرة لما هو قادم".




وأضاف العامري: "نحن في الإمارات نعمل دائما على تطوير العروض التي نقدمها وذلك التطوير يأتى من متابعتنا لكل ما هو جديد سواء في المسرح العربي أو الغربي، وللمسرح المصري دور كبير، حيث إننا نطلع عليه دائماً منذ زمن بعيد، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يرصد مستوي المسارح في العالم.



وتابع العامري: "كل دورة من المهرجان يكون لها خصوصيتها، ولكن مع كل دورة نجد تطورا ملحوظا سواء في مستوى العروض أو مستوى الندوات، وأنا أتابع المهرجان منذ دورته الأولى، ويعد ذلك المهرجان من أهم المهرجانات العربية الدولية في الدول العربية، لذا نتمنى لكل القائمين عليه التوفيق".




يذكر أن المخرج محمد العامري حصد عدة جوائز خلال الفترة الماضية، فقد حصل عرضه "رحل النهار" للكاتب إسماعيل عبد الله بجائزة الشيخ سلطان القاسمي بمهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء، وتُوج كأفضل عمل عربي في الدورة الثالثة عشر، وكذلك حصل العامري على أفضل مخرج بمهرجان أيام الشارقة المسرحية بدورته 32 بمسرحية "زغنبوت"، ومنحت لجنة تحكيم جائزة أفضل عرض مسرحي لمسرحية "زغنبوت" لفرقة مسرح الشارقة الوطني.







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