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الأحذية الرياضية الملونة موضة خريف 2023.. اختارى اللى يناسبك منها

9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) أصبحت الأحذية الرياضية البيضاء في الآونة الأخيرة موضة في كل الفصول، وهذا ما جعلها قطعة أساسية عند الكثير، كما أنها تتوافق مع أي مناسبة ومع أي قطعة ملابس، وفي الوقت نفسه لم تلغٍ أي موضة لقاء حذاء آخر، وعلى الرغم من ذلك، جاء خريف هذا العام بموضة مختلفة ومميزة ومليئة بالحيوية، وهو الحذاء الرياضي الملون، والتي أثبتت أن الأحذية الرياضية يمكن ارتدائها في أي وقت وليس فقط في الصالات الرياضية، ويستعرض" اليوم السابع" أبرز الأشكال المميزة هذا الموسم موضة خريف 2023 وفقاً لما نشره موقع "glam".

الألوان الأساسية الجريئة

من أكثر الألوان الأساسية التي يحبها الكثير، هو اللون الأحمر، فهو لون مناسب لدمجه مع أي ملابس في هذا الفصل، سواء كنت تحاولين إضافة لمسة من الأناقة إلى فستان ماكسي بسيط أو مع الجينز المفضل لديك، فإن الألوان الأساسية الجريئة ستلفت الأنظار على الفور.


الألوان الجريئة ألوان ثانوية

فكرى في اختيار أحذية رياضية بلون ثانوي مثل الأخضر أو الأرجواني أو البرتقالي، هذه الألوان مذهلة وغنية، وتوفر الكثير من التنوع الجذاب، للحصول على مقاربة طبيعية، فكرى في ظلال المريمية أو البنفسجي، تميل هذه الألوان إلى أن تكون أكثر تقلبا وغموضا من الألوان الأساسية، مما يضفي على مجموعتك أجواء من الرقي الرياضي.


الاحذية الرياضية


أحذية رياضية نيون

يمكن أن تكون الملابس البسيطة أو أحادية اللون رائعة دون عناء، لكنها في بعض الأحيان تفتقر قليلا من الحيوية، إذا كنت ترغبين في إضافة لمسة مميزة إلى مظهرك الكلاسيكي، فما عليك سوى ارتداء
حذاء رياضي بلون النيون، حيث تعمل هذه الألوان الصاخبة
في الحصول على إطلالة مميزة، وخاصة اللون الأخضر الليموني و البرتقالي.


الألوان النيون أحذية رياضية معدنية

إذا كنت تبحثين عن بديل للألوان المحايدة القياسية مثل الأبيض والأسود والبيج، فلماذا لا ترتدين الأحذية الرياضية المعدنية؟ سواء كنتٍ ترتدين ملابس أنيقة أو غير رسمية، فإن اللمعان العاكس للأحذية الرياضية المعدنية يضيف أناقة لإطلالتك.


احذية رياضية



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