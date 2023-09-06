الأحذية الرياضية الملونة موضة خريف 2023.. اختارى اللى يناسبك منها
التاريخ
9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) أصبحت الأحذية الرياضية البيضاء في الآونة الأخيرة موضة في كل الفصول، وهذا ما جعلها قطعة أساسية عند الكثير، كما أنها تتوافق مع أي مناسبة ومع أي قطعة ملابس، وفي الوقت نفسه لم تلغٍ أي موضة لقاء حذاء آخر، وعلى الرغم من ذلك، جاء خريف هذا العام بموضة مختلفة ومميزة ومليئة بالحيوية، وهو الحذاء الرياضي الملون، والتي أثبتت أن الأحذية الرياضية يمكن ارتدائها في أي وقت وليس فقط في الصالات الرياضية، ويستعرض" اليوم السابع" أبرز الأشكال المميزة هذا الموسم موضة خريف 2023 وفقاً لما نشره موقع "glam". الألوان الأساسية الجريئة
من أكثر الألوان الأساسية التي يحبها الكثير، هو اللون الأحمر، فهو لون مناسب لدمجه مع أي ملابس في هذا الفصل، سواء كنت تحاولين إضافة لمسة من الأناقة إلى فستان ماكسي بسيط أو مع الجينز المفضل لديك، فإن الألوان الأساسية الجريئة ستلفت الأنظار على الفور.
الألوان الجريئة ألوان ثانوية
فكرى في اختيار أحذية رياضية بلون ثانوي مثل الأخضر أو الأرجواني أو البرتقالي، هذه الألوان مذهلة وغنية، وتوفر الكثير من التنوع الجذاب، للحصول على مقاربة طبيعية، فكرى في ظلال المريمية أو البنفسجي، تميل هذه الألوان إلى أن تكون أكثر تقلبا وغموضا من الألوان الأساسية، مما يضفي على مجموعتك أجواء من الرقي الرياضي.
الاحذية الرياضية
أحذية رياضية نيون
يمكن أن تكون الملابس البسيطة أو أحادية اللون رائعة دون عناء، لكنها في بعض الأحيان تفتقر قليلا من الحيوية، إذا كنت ترغبين في إضافة لمسة مميزة إلى مظهرك الكلاسيكي، فما عليك سوى ارتداء
حذاء رياضي بلون النيون، حيث تعمل هذه الألوان الصاخبة
في الحصول على إطلالة مميزة، وخاصة اللون الأخضر الليموني و البرتقالي.
الألوان النيون أحذية رياضية معدنية
إذا كنت تبحثين عن بديل للألوان المحايدة القياسية مثل الأبيض والأسود والبيج، فلماذا لا ترتدين الأحذية الرياضية المعدنية؟ سواء كنتٍ ترتدين ملابس أنيقة أو غير رسمية، فإن اللمعان العاكس للأحذية الرياضية المعدنية يضيف أناقة لإطلالتك.
احذية رياضية
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