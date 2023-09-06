من أكثر الألوان الأساسية التي يحبها الكثير، هو اللون الأحمر، فهو لون مناسب لدمجه مع أي ملابس في هذا الفصل، سواء كنت تحاولين إضافة لمسة من الأناقة إلى فستان ماكسي بسيط أو مع الجينز المفضل لديك، فإن الألوان الأساسية الجريئة ستلفت الأنظار على الفور.

فكرى في اختيار أحذية رياضية بلون ثانوي مثل الأخضر أو الأرجواني أو البرتقالي، هذه الألوان مذهلة وغنية، وتوفر الكثير من التنوع الجذاب، للحصول على مقاربة طبيعية، فكرى في ظلال المريمية أو البنفسجي، تميل هذه الألوان إلى أن تكون أكثر تقلبا وغموضا من الألوان الأساسية، مما يضفي على مجموعتك أجواء من الرقي الرياضي.





يمكن أن تكون الملابس البسيطة أو أحادية اللون رائعة دون عناء، لكنها في بعض الأحيان تفتقر قليلا من الحيوية، إذا كنت ترغبين في إضافة لمسة مميزة إلى مظهرك الكلاسيكي، فما عليك سوى ارتداء

حذاء رياضي بلون النيون، حيث تعمل هذه الألوان الصاخبة

في الحصول على إطلالة مميزة، وخاصة اللون الأخضر الليموني و البرتقالي.

إذا كنت تبحثين عن بديل للألوان المحايدة القياسية مثل الأبيض والأسود والبيج، فلماذا لا ترتدين الأحذية الرياضية المعدنية؟ سواء كنتٍ ترتدين ملابس أنيقة أو غير رسمية، فإن اللمعان العاكس للأحذية الرياضية المعدنية يضيف أناقة لإطلالتك.



