أبراج ديكتاتورية وعندية بطبعها أبرزها الأسد.. مش بيحبوا يسمعوا لحد أبدًا
التاريخ
9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7)
الديكتاتورية صفة من الصفات السلبية التى يتسم بها بعض الأشخاص في حياتنا وهؤلاء يصعب التعامل معهم بسبب تعظيمهم الدائم لأنفسهم وعنادهم، وتشير مايا ناجي خبيرة علم الأبراج، لبعض الأبراج الفلكية التى تتسم بالديكتاتورية والتي يصعب اقناعهم بسهولة ويميلون إلى إثارة الضوضاء.
أبراج تثير الضوضاء ولا يمكن السيطرة عليهم
أبراج دكتاتورية تثير الضوضاء ولا يمكن إقناعهم بسهولة: برج الأسد:
يمكن أن يتسبب مولود برج الأسد في إثارة الضوضاء من أجل الضغط لتنفيذ قراراته فهو يرفض أن ينتقده أحد أو يتعرض للرفض والإعتراض برج الحمل:
بشكل تام، لأنه شخصية دكتاتورية متسرعة في اتخاذ القرارات، يمكن أن يسبب لنفسه بعض المشكلات التي تتسبب في توقف حياته بسبب عناده الدائم.
يمتاز مولود برج الحمل بعدد كبير من الصفات التي تجعله قيادي ناجح لكن أحيانا يسئ التصرف ويتعامل بديكتاتورية دون قصد لكنه بذلك يتسبب في حدوث ضوضاء وقلق في الفريق الذى يقوده ويؤثر ذلك على حياته بشكل واضح ، أيضًا يعرف عن مولود برج الحمل أنه سريع الغضب فهو برج ناري لا يمكن السيطرة عليه، ولا يمكن أن يتراجع عن قراراته.
برج السرطان:
برج السرطان شعلة نشاط
ومتميز وعندما يقدم المعلومات أو يطلب أي شيء من الآخرين يتسبب في حدوث مشكلات فالبعض يتفهم أنه أمر ولا بد من تنفيذه، وهذا السلوك هو سبب إثارة الضوضاء والقلق، ويمكن لبرج السرطان أن يشعل حروب من أجل تنفيذ قرارته حتي لو خاطئة لأنه شخصية دكتاتورية، عاشقة للسيطرة .
برج الجوزاء:
مولود برج الجوزا من الشخصيات العاشقة لإثارة المتاعب والضوضاء، ولا يعترف بأخطائه، ويجزم
دائمًا بأنه على حق وأن قراراته وآرائه هي الصح، بالرغم من أنه شخصية ذكية ويمكنه إدارة الأزمات، لكن عندما يتعلق الأمر بأمور شخصية يتحول لأكبر شخصية مثيرة للضوضاء والقلق.
العناد
شخصيات تثير الضوضاء
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