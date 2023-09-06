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أبراج ديكتاتورية وعندية بطبعها أبرزها الأسد.. مش بيحبوا يسمعوا لحد أبدًا

9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7)

الديكتاتورية صفة من الصفات السلبية التى يتسم بها بعض الأشخاص في حياتنا وهؤلاء يصعب التعامل معهم بسبب تعظيمهم الدائم لأنفسهم وعنادهم، وتشير مايا ناجي خبيرة علم الأبراج، لبعض الأبراج الفلكية التى تتسم بالديكتاتورية والتي يصعب اقناعهم بسهولة ويميلون إلى إثارة الضوضاء.


أبراج تثير الضوضاء ولا يمكن السيطرة عليهم


أبراج دكتاتورية تثير الضوضاء ولا يمكن إقناعهم بسهولة: برج الأسد:

يمكن أن يتسبب مولود برج الأسد في إثارة الضوضاء من أجل الضغط لتنفيذ قراراته فهو يرفض أن ينتقده أحد أو يتعرض للرفض والإعتراض
بشكل تام، لأنه شخصية دكتاتورية متسرعة في اتخاذ القرارات، يمكن أن يسبب لنفسه بعض المشكلات التي تتسبب في توقف حياته بسبب عناده الدائم.

برج الحمل:

يمتاز مولود برج الحمل بعدد كبير من الصفات التي تجعله قيادي ناجح لكن أحيانا يسئ التصرف ويتعامل بديكتاتورية دون قصد لكنه بذلك يتسبب في حدوث ضوضاء وقلق في الفريق الذى يقوده ويؤثر ذلك على حياته بشكل واضح ، أيضًا يعرف عن مولود برج الحمل أنه سريع الغضب فهو برج ناري لا يمكن السيطرة عليه، ولا يمكن أن يتراجع عن قراراته.


برج السرطان:

برج السرطان شعلة نشاط
ومتميز وعندما يقدم المعلومات أو يطلب أي شيء من الآخرين يتسبب في حدوث مشكلات فالبعض يتفهم أنه أمر ولا بد من تنفيذه، وهذا السلوك هو سبب إثارة الضوضاء والقلق، ويمكن لبرج السرطان أن يشعل حروب من أجل تنفيذ قرارته حتي لو خاطئة لأنه شخصية دكتاتورية، عاشقة للسيطرة .


برج الجوزاء:

مولود برج الجوزا من الشخصيات العاشقة لإثارة المتاعب والضوضاء، ولا يعترف بأخطائه، ويجزم
دائمًا بأنه على حق وأن قراراته وآرائه هي الصح، بالرغم من أنه شخصية ذكية ويمكنه إدارة الأزمات، لكن عندما يتعلق الأمر بأمور شخصية يتحول لأكبر شخصية مثيرة للضوضاء والقلق.


العناد

شخصيات تثير الضوضاء



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