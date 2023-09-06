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نصائح للتعامل مع طفل فرط الحركة.. منها الحياة المنظمة والتفاعل الاجتماعى

9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) تعانى الكثيرات من الأمهات من أطفالها مفرطين الحركة فدائمًا دائمين التحرك والتنقل بطريقة مستمرة ويصعب السيطرة عليهم في الأماكن العامة أو في المنزل، أو فى المدرسة، مما يتسبب في ضعف انتباههم وتركيزهم، ووفقًا لما
أشارت إليه شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك، من نصائح تساعد في التعامل مع
الطفل كثير الحركة والنشاط، والتي نستعرضها فى هذا التقرير .

قالت استشاري تعديل السلوك لـ
"اليوم السابع":" دائمًا
أجد الكثيرات من الأمهات
لديهن طفل لديه فرط حركة ونشاط وتجد صعوبة بالغة في التعامل معه بالإضافة إلى إنه يعانى من ضعف التواصل الاجتماعي
مع الآخرين وافتقاده لثقته بنفس ه ، كما يعانى من عدم القدرة في تحقيق أي إنجاز والتأخير في التمكين من
المهارات اللغوية، لذا هناك بعض النصائح التى تساعد في تقوية مهاراته والتعامل معه.

نصائح هامة للتعامل مع طفل فرط النشاط:

-على الأم أن تساهم بقدر كبير على تنمية مهارات طفلها الاجتماعية واستخدام استراتيجيات مختلفة للتغلب على هذه المشكلات، من خلال معرفة الطفل بالجلوس والإلتزام بتعليمات المكان في حالة تواجدهم خارج المنزل،
وفي حالة إذا لم تنجح فى ذلك تتواصل مع المختصين.

- تساعد الأم طفلها على تنظيم مكانه، بالإضافة إلى تعليمه المشاركة مع الآخرين بهدوء بدون مقاطعة أي شخص، وتساعده على تكوين العلاقات والصداقات الجيدة.

- التقليل من غضبه عن طريق تعليمه بعض التمارين الخاصة بتقليل التوتر والعصبية والتى مثل تمارين
التنفس العميق.

-عملي طفلك الالتزام بالمواعيد عن طريق عمل بعض أنظمة المرتبطة بممارسة الرياضة والإلتزام بمواعيد النوم وتناول الطعام، واجعلي حياته منظمة بشكل كبير جدًا حيث يساعده في الحد من العشوائية وفرط الحركة .

-قدمي له المكافاة المادية أو المعنوية عند الإلتزام بالقواعد التي تضعينها وقومي بالثناء عليها، وابتعدي تمامًا عن تنفيذ العقاب القاسي معه.


فرط النشاط



نصائح للتعامل مع طفل كثير النشاط



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