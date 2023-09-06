قالت استشاري تعديل السلوك لـ

"اليوم السابع":" دائمًا

أجد الكثيرات من الأمهات

لديهن طفل لديه فرط حركة ونشاط وتجد صعوبة بالغة في التعامل معه بالإضافة إلى إنه يعانى من ضعف التواصل الاجتماعي

مع الآخرين وافتقاده لثقته بنفس ه ، كما يعانى من عدم القدرة في تحقيق أي إنجاز والتأخير في التمكين من

المهارات اللغوية، لذا هناك بعض النصائح التى تساعد في تقوية مهاراته والتعامل معه.

-على الأم أن تساهم بقدر كبير على تنمية مهارات طفلها الاجتماعية واستخدام استراتيجيات مختلفة للتغلب على هذه المشكلات، من خلال معرفة الطفل بالجلوس والإلتزام بتعليمات المكان في حالة تواجدهم خارج المنزل،

وفي حالة إذا لم تنجح فى ذلك تتواصل مع المختصين.

- تساعد الأم طفلها على تنظيم مكانه، بالإضافة إلى تعليمه المشاركة مع الآخرين بهدوء بدون مقاطعة أي شخص، وتساعده على تكوين العلاقات والصداقات الجيدة.

- التقليل من غضبه عن طريق تعليمه بعض التمارين الخاصة بتقليل التوتر والعصبية والتى مثل تمارين

التنفس العميق.

-عملي طفلك الالتزام بالمواعيد عن طريق عمل بعض أنظمة المرتبطة بممارسة الرياضة والإلتزام بمواعيد النوم وتناول الطعام، واجعلي حياته منظمة بشكل كبير جدًا حيث يساعده في الحد من العشوائية وفرط الحركة .

-قدمي له المكافاة المادية أو المعنوية عند الإلتزام بالقواعد التي تضعينها وقومي بالثناء عليها، وابتعدي تمامًا عن تنفيذ العقاب القاسي معه.











