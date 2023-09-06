نصائح للتعامل مع طفل فرط الحركة.. منها الحياة المنظمة والتفاعل الاجتماعى
التاريخ
9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) تعانى الكثيرات من الأمهات من أطفالها مفرطين الحركة فدائمًا دائمين التحرك والتنقل بطريقة مستمرة ويصعب السيطرة عليهم في الأماكن العامة أو في المنزل، أو فى المدرسة، مما يتسبب في ضعف انتباههم وتركيزهم، ووفقًا لما
أشارت إليه شيماء عراقي استشاري تعديل السلوك، من نصائح تساعد في التعامل مع
الطفل كثير الحركة والنشاط، والتي نستعرضها فى هذا التقرير .
قالت استشاري تعديل السلوك لـ نصائح هامة للتعامل مع طفل فرط النشاط:
"اليوم السابع":" دائمًا
أجد الكثيرات من الأمهات
لديهن طفل لديه فرط حركة ونشاط وتجد صعوبة بالغة في التعامل معه بالإضافة إلى إنه يعانى من ضعف التواصل الاجتماعي
مع الآخرين وافتقاده لثقته بنفس ه ، كما يعانى من عدم القدرة في تحقيق أي إنجاز والتأخير في التمكين من
المهارات اللغوية، لذا هناك بعض النصائح التى تساعد في تقوية مهاراته والتعامل معه.
-على الأم أن تساهم بقدر كبير على تنمية مهارات طفلها الاجتماعية واستخدام استراتيجيات مختلفة للتغلب على هذه المشكلات، من خلال معرفة الطفل بالجلوس والإلتزام بتعليمات المكان في حالة تواجدهم خارج المنزل،
وفي حالة إذا لم تنجح فى ذلك تتواصل مع المختصين.
- تساعد الأم طفلها على تنظيم مكانه، بالإضافة إلى تعليمه المشاركة مع الآخرين بهدوء بدون مقاطعة أي شخص، وتساعده على تكوين العلاقات والصداقات الجيدة.
- التقليل من غضبه عن طريق تعليمه بعض التمارين الخاصة بتقليل التوتر والعصبية والتى مثل تمارين
التنفس العميق.
-عملي طفلك الالتزام بالمواعيد عن طريق عمل بعض أنظمة المرتبطة بممارسة الرياضة والإلتزام بمواعيد النوم وتناول الطعام، واجعلي حياته منظمة بشكل كبير جدًا حيث يساعده في الحد من العشوائية وفرط الحركة .
-قدمي له المكافاة المادية أو المعنوية عند الإلتزام بالقواعد التي تضعينها وقومي بالثناء عليها، وابتعدي تمامًا عن تنفيذ العقاب القاسي معه.
فرط النشاط
نصائح للتعامل مع طفل كثير النشاط
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