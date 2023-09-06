يقول مصممو حفلات الزفاف، إن اختيار تلك الألوان لم يعتمد فقط على المكان أو ديكوراته، بل يرتبط أيضا بملابس الزفاف، والضيوف، والقطع التي يزين بها المكان، فتلك الألوان تعمل على إضفاء الحيوية على حفل الزفاف الملهم بالألوان المائية الزرقاء موضة خريف 2023 ، ويستعرض" اليوم السابع" بعض الأفكار المناسبة لتلك الدرجات.

يمكن اختيار مكان هاديْ على البحر، حيث السماء الزرقاء المتناغمة مع ماء البحر، والهواء المنعش الجميل، الذي يجعل الحضور، يشعرون بالراحة والاسترخاء، ولا يشترط الأغاني الصاخبة، فالموسيقي الهادئة مع الأغاني المرتبطة بالذكريات الجميلة، كافية مع إلتقاط المزيد من الصور مع العروسين.





يمكن اختيار طاولة مميزة بمقاعد مربعة، وتزين بمفارش بلون السماء، مع استخدام القواقع لتزين بها، وإضافة بعض من الشموع الذهبية، التي تجعل من المكان مملكة في أسفل البحار، مع مزيد من الزهور التي تتميز باللون الأخضر حتى تكون الألوان متناسقة ومميزة، مع البحر .

لا مانع من دعوة تحمل الكلمات البسيطة، بلون أزرق ودرجاته، أو حتى اختيار كروت مطبوعة برسومات البحر، وتتم دعوة الضيوف بتلك الطريقة المميزة.

لا شك أن للعروسين دوراً مميزاً في تلك الليلة الساحرة، حيث باقة زهور بيضاء ممنزوج مع ورد أزرق فاتح ، وهى من الألوان الهادئة، بدرجات الباستيل، وإكسسوارات شعر من نفس الألوان، ولا مانع من أن العريس

يزين بدلته بنفس الزهور هادئة اللون.



