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4 أفكار لحفل زفاف هادئ ورومانسى مستوحى من لون البحر.. موضة خريف 2023

9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) يطلق على ليلة الزفاف
"ليلة العمر" وذلك لأنها ليلة واحدة لم تتكرر فهذا ما يجعل الزوجين يقومان بالتخطيط لها لتكون بأبهى وأجمل صورة، وقد يكون العروسين لا يحبان الضجة الكبيرة المستمرة طوال اليوم، ويسعون لأن تكون ليلة مليئة بالحب والرومانسية، ليستمتعان بها، وضيوفهما أيضا، وهذا ما يجعلهما يختاران الألوان المائية، والتي تتمثل في لون البحر فهو من الألوان الهادئة وموضة خريف 2023، وبحسب ما نشره موقع "weddingchicks"، فإنها من الألوان
الأنسب لليلة هادئة ورومانسية.


زفاف أفكار لحفل زفاف مستوحى من الألوان المائية.. موضة خريف 2023

يقول مصممو حفلات الزفاف، إن اختيار تلك الألوان لم يعتمد فقط على المكان أو ديكوراته، بل يرتبط أيضا بملابس الزفاف، والضيوف، والقطع التي يزين بها المكان، فتلك الألوان تعمل على إضفاء الحيوية على حفل الزفاف الملهم بالألوان المائية الزرقاء موضة خريف 2023 ، ويستعرض" اليوم السابع" بعض الأفكار المناسبة لتلك الدرجات.

اختيار المكان

يمكن اختيار مكان هاديْ على البحر، حيث السماء الزرقاء المتناغمة مع ماء البحر، والهواء المنعش الجميل، الذي يجعل الحضور، يشعرون بالراحة والاسترخاء، ولا يشترط الأغاني الصاخبة، فالموسيقي الهادئة مع الأغاني المرتبطة بالذكريات الجميلة، كافية مع إلتقاط المزيد من الصور مع العروسين.


تنسيق الألوان


تزين الطاولة والمقعد

يمكن اختيار طاولة مميزة بمقاعد مربعة، وتزين بمفارش بلون السماء، مع استخدام القواقع لتزين بها، وإضافة بعض من الشموع الذهبية، التي تجعل من المكان مملكة في أسفل البحار، مع مزيد من الزهور التي تتميز باللون الأخضر حتى تكون الألوان متناسقة ومميزة، مع البحر .


حفل زفاف دعوات الفرح

لا مانع من دعوة تحمل الكلمات البسيطة، بلون أزرق ودرجاته، أو حتى اختيار كروت مطبوعة برسومات البحر، وتتم دعوة الضيوف بتلك الطريقة المميزة.

إكسسوارات العروسين

لا شك أن للعروسين دوراً مميزاً في تلك الليلة الساحرة، حيث باقة زهور بيضاء ممنزوج مع ورد أزرق فاتح ، وهى من الألوان الهادئة، بدرجات الباستيل، وإكسسوارات شعر من نفس الألوان، ولا مانع من أن العريس
يزين بدلته بنفس الزهور هادئة اللون.


حفلات زفاف



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