4 أفكار لحفل زفاف هادئ ورومانسى مستوحى من لون البحر.. موضة خريف 2023
التاريخ
9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) يطلق على ليلة الزفاف
"ليلة العمر" وذلك لأنها ليلة واحدة لم تتكرر فهذا ما يجعل الزوجين يقومان بالتخطيط لها لتكون بأبهى وأجمل صورة، وقد يكون العروسين لا يحبان الضجة الكبيرة المستمرة طوال اليوم، ويسعون لأن تكون ليلة مليئة بالحب والرومانسية، ليستمتعان بها، وضيوفهما أيضا، وهذا ما يجعلهما يختاران الألوان المائية، والتي تتمثل في لون البحر فهو من الألوان الهادئة وموضة خريف 2023، وبحسب ما نشره موقع "weddingchicks"، فإنها من الألوان
الأنسب لليلة هادئة ورومانسية.
زفاف أفكار لحفل زفاف مستوحى من الألوان المائية.. موضة خريف 2023
يقول مصممو حفلات الزفاف، إن اختيار تلك الألوان لم يعتمد فقط على المكان أو ديكوراته، بل يرتبط أيضا بملابس الزفاف، والضيوف، والقطع التي يزين بها المكان، فتلك الألوان تعمل على إضفاء الحيوية على حفل الزفاف الملهم بالألوان المائية الزرقاء موضة خريف 2023 ، ويستعرض" اليوم السابع" بعض الأفكار المناسبة لتلك الدرجات. اختيار المكان
يمكن اختيار مكان هاديْ على البحر، حيث السماء الزرقاء المتناغمة مع ماء البحر، والهواء المنعش الجميل، الذي يجعل الحضور، يشعرون بالراحة والاسترخاء، ولا يشترط الأغاني الصاخبة، فالموسيقي الهادئة مع الأغاني المرتبطة بالذكريات الجميلة، كافية مع إلتقاط المزيد من الصور مع العروسين.
تنسيق الألوان
تزين الطاولة والمقعد
يمكن اختيار طاولة مميزة بمقاعد مربعة، وتزين بمفارش بلون السماء، مع استخدام القواقع لتزين بها، وإضافة بعض من الشموع الذهبية، التي تجعل من المكان مملكة في أسفل البحار، مع مزيد من الزهور التي تتميز باللون الأخضر حتى تكون الألوان متناسقة ومميزة، مع البحر .
حفل زفاف دعوات الفرح
لا مانع من دعوة تحمل الكلمات البسيطة، بلون أزرق ودرجاته، أو حتى اختيار كروت مطبوعة برسومات البحر، وتتم دعوة الضيوف بتلك الطريقة المميزة. إكسسوارات العروسين
لا شك أن للعروسين دوراً مميزاً في تلك الليلة الساحرة، حيث باقة زهور بيضاء ممنزوج مع ورد أزرق فاتح ، وهى من الألوان الهادئة، بدرجات الباستيل، وإكسسوارات شعر من نفس الألوان، ولا مانع من أن العريس
يزين بدلته بنفس الزهور هادئة اللون.
حفلات زفاف
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