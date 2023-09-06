علامات بتقول لك إنه بيكراش عليكى وخايف يعترف بحبه.. أبرزها تجاهله الدائم
التاريخ
9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يحب الرجل قد لا تنتبه الفتاة في أول الأمر، من تصرفاته الكثيرة التي قد يظهرها أمامها والتى يحاول من خلالها إخبارها بإعجابه بها، ولفت انتباهها، بل والتى مثل شعوره بالغيرة عندما يجدها تتحدث مع شخص آخر، و لأنه يحبها فى صمت يظل يخطط
لإخبارها برغبته فى الارتباط وبداية
علاقة عاطفية وبإنه يريدها شريكة لحياته ، لكنه يتراجع بعد ذلك وتوجد بعض العلامات التي تدل على حب الرجل الصامت للفتاة والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "liveboldandbloom". علامات بتقولك إنه بيكراش عليكى
يتظاهر أنه غير مهتم :
قد يكون من الصعب على الفتاة أن تكتشف ذلك، ولكن عندما تلاحظ الفتاة بأن صديقها الشاب كثير الكلام، يكون قليل التحدث معها بشكل ملحوظ عندما تذكر الفتاة اسم رجل أمامه، فأن صمته يعنى الكثير عن مشاعره، فقد يحاول إخفاء مشاعره بشكل كبير، والتظاهر بتجاهله وعدم اهتمامه ولكنه فى الحقيقة يشعر بالغيرة بداخله.
الغيرة
بيحاول يلفت إنتباهك :
عندما يشعر الرجل بالغيرة ويجد أن فتاته تعجب بشخص ما، فهو يحاول أن يثير إعجابها، عن طريق التحدث عن قصص وبطولات قام بها، حتى تعجب به الفتاة. بيقدم لك هدايا:
ومن العلامات الدالة على حب الرجل الصامت، فهى شرائه لهدية وإرسالها للفتاة فى مقرعملها، أو منزلها وإذا تأكد من أن الفتاة قد تفكر بشخص آخر، سيتحدث معها أنه هو الأفضل لها، حتى لا يفوت الفرصة لشخص آخر بالفوز بفتاته.
بيقدم مساعدة طول الوقت:
عندما يعجب الرجل بفتاة، يحاول أن يساعدها بكل الطرق، وإذا كان زميلها فى العمل فقد يعرض عليها أن يشربا القهوة معاً في وقت الراحة، ويقدم لها يد العون طوال الوقت حتى يثير إعجابها، لأنه يخاف أن تلجأ إلى شخص آخر.
بيغازل فتاة أخرى
المساعدة
من ضمن علامات الغيرة للرجل، عندما يجد الفتاة التي يحبها تستمع لشخص آخر بإهتمام شديد في إحدى الحفلات، فيحاول أن يدفن مشاعر الغيرة بداخله، ويتصرف وكأنها غير موجودة بالحفل، بل وقد يغازل فتاة أخرى ليظهر أنه غير مهتم، ويجعل الفتاة التي يحبها تغير عليه.
مش بيتكلم عن مشاعره:
قد تحاول الفتاة أن تسأل الرجل عما يزعجه، ويتجاهل الأمر دون أن يجيب، فهذا يعنى إنه يشعر بالغيرة، فقد تكون الفتاة كانت تتحدث مع شخص ما، مما جعله يشعر بالإنزعاج من ذلك.
مشاعر الغيرة
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