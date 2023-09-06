قد يكون من الصعب على الفتاة أن تكتشف ذلك، ولكن عندما تلاحظ الفتاة بأن صديقها الشاب كثير الكلام، يكون قليل التحدث معها بشكل ملحوظ عندما تذكر الفتاة اسم رجل أمامه، فأن صمته يعنى الكثير عن مشاعره، فقد يحاول إخفاء مشاعره بشكل كبير، والتظاهر بتجاهله وعدم اهتمامه ولكنه فى الحقيقة يشعر بالغيرة بداخله.





الغيرة

عندما يشعر الرجل بالغيرة ويجد أن فتاته تعجب بشخص ما، فهو يحاول أن يثير إعجابها، عن طريق التحدث عن قصص وبطولات قام بها، حتى تعجب به الفتاة.

ومن العلامات الدالة على حب الرجل الصامت، فهى شرائه لهدية وإرسالها للفتاة فى مقرعملها، أو منزلها وإذا تأكد من أن الفتاة قد تفكر بشخص آخر، سيتحدث معها أنه هو الأفضل لها، حتى لا يفوت الفرصة لشخص آخر بالفوز بفتاته.





عندما يعجب الرجل بفتاة، يحاول أن يساعدها بكل الطرق، وإذا كان زميلها فى العمل فقد يعرض عليها أن يشربا القهوة معاً في وقت الراحة، ويقدم لها يد العون طوال الوقت حتى يثير إعجابها، لأنه يخاف أن تلجأ إلى شخص آخر.



المساعدة

من ضمن علامات الغيرة للرجل، عندما يجد الفتاة التي يحبها تستمع لشخص آخر بإهتمام شديد في إحدى الحفلات، فيحاول أن يدفن مشاعر الغيرة بداخله، ويتصرف وكأنها غير موجودة بالحفل، بل وقد يغازل فتاة أخرى ليظهر أنه غير مهتم، ويجعل الفتاة التي يحبها تغير عليه.





قد تحاول الفتاة أن تسأل الرجل عما يزعجه، ويتجاهل الأمر دون أن يجيب، فهذا يعنى إنه يشعر بالغيرة، فقد تكون الفتاة كانت تتحدث مع شخص ما، مما جعله يشعر بالإنزعاج من ذلك.



