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علامات بتقول لك إنه بيكراش عليكى وخايف يعترف بحبه.. أبرزها تجاهله الدائم

9/6/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يحب الرجل قد لا تنتبه الفتاة في أول الأمر، من تصرفاته الكثيرة التي قد يظهرها أمامها والتى يحاول من خلالها إخبارها بإعجابه بها، ولفت انتباهها، بل والتى مثل شعوره بالغيرة عندما يجدها تتحدث مع شخص آخر، و لأنه يحبها فى صمت يظل يخطط
لإخبارها برغبته فى الارتباط وبداية
علاقة عاطفية وبإنه يريدها شريكة لحياته ، لكنه يتراجع بعد ذلك وتوجد بعض العلامات التي تدل على حب الرجل الصامت للفتاة والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "liveboldandbloom".

علامات بتقولك إنه بيكراش عليكى

يتظاهر أنه غير مهتم :

قد يكون من الصعب على الفتاة أن تكتشف ذلك، ولكن عندما تلاحظ الفتاة بأن صديقها الشاب كثير الكلام، يكون قليل التحدث معها بشكل ملحوظ عندما تذكر الفتاة اسم رجل أمامه، فأن صمته يعنى الكثير عن مشاعره، فقد يحاول إخفاء مشاعره بشكل كبير، والتظاهر بتجاهله وعدم اهتمامه ولكنه فى الحقيقة يشعر بالغيرة بداخله.


الغيرة


بيحاول يلفت إنتباهك :

عندما يشعر الرجل بالغيرة ويجد أن فتاته تعجب بشخص ما، فهو يحاول أن يثير إعجابها، عن طريق التحدث عن قصص وبطولات قام بها، حتى تعجب به الفتاة.

بيقدم لك هدايا:

ومن العلامات الدالة على حب الرجل الصامت، فهى شرائه لهدية وإرسالها للفتاة فى مقرعملها، أو منزلها وإذا تأكد من أن الفتاة قد تفكر بشخص آخر، سيتحدث معها أنه هو الأفضل لها، حتى لا يفوت الفرصة لشخص آخر بالفوز بفتاته.


بيقدم مساعدة طول الوقت:

عندما يعجب الرجل بفتاة، يحاول أن يساعدها بكل الطرق، وإذا كان زميلها فى العمل فقد يعرض عليها أن يشربا القهوة معاً في وقت الراحة، ويقدم لها يد العون طوال الوقت حتى يثير إعجابها، لأنه يخاف أن تلجأ إلى شخص آخر.


المساعدة

بيغازل فتاة أخرى

من ضمن علامات الغيرة للرجل، عندما يجد الفتاة التي يحبها تستمع لشخص آخر بإهتمام شديد في إحدى الحفلات، فيحاول أن يدفن مشاعر الغيرة بداخله، ويتصرف وكأنها غير موجودة بالحفل، بل وقد يغازل فتاة أخرى ليظهر أنه غير مهتم، ويجعل الفتاة التي يحبها تغير عليه.


مش بيتكلم عن مشاعره:

قد تحاول الفتاة أن تسأل الرجل عما يزعجه، ويتجاهل الأمر دون أن يجيب، فهذا يعنى إنه يشعر بالغيرة، فقد تكون الفتاة كانت تتحدث مع شخص ما، مما جعله يشعر بالإنزعاج من ذلك.



مشاعر الغيرة



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