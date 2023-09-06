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Aibank يطلق وديعة سلم واستلم بعائد يصل إلى 15% يصرف مقدماً

9/6/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن اليوم aiBANK، البنك الرائد في مصر الذي يقدم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية، عن إطلاق وديعة "سلم واستلم" بعائد يصل إلى 15٪ يصرف مقدماً وبحد أدنى لربط الوديعة 500,000 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى. وتتيح هذه الوديعة آجال تصل إلى 6 أشهر مع امكانية الاسترداد في أي وقت طبقا للشروط والأحكام.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء استراتيجية البنك نحو تقديم خدمات مصرفية متنوعة وتقديم أحدث خدمات ومنتجات في السوق المصرفي المصري ومنها الودائع قصيرة الأجل التي تلبي احتياجات العملاء الراغبين في استثمار أموالهم لفترات قصيرة وتتمتع بالامتيازات التالية: إتاحة الوديعة للأشخاص الطبيعيين والإعتباريين، واستلام الفائدة مقدماً في نفس اليوم، وإمكانية الاقتراض بضمان الوديعة طبقا للشروط والأحكام، وسعر فائدة تنافسي وفقا لمدة الوديعة.
وفي هذا السياق، صرح شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع في aiBANK، أن البنك يسعى جاهدًا لتحقيق أقصي استفادة لعملائه. فقد صممت هذه الوديعة بهدف صرف العائد بالكامل عند ربط الوديعة، مما يتيح للعملاء الاستفادة من الفوائد مقدماً وتجنب أي تغييرات في الأسعار في ظل التحديات المحلية والعالمية الحالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص
aiBANKعلى إرضاء عملائه من خلال تقديم خدمات متميزة وتنافسية بالإضافة إلى استخدام أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتحسين الأداء وتعزيز مستوى الخدمات المصرفية.
ومن ناحية أخرى، أضاف محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في aiBANK، أن البنك يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفي، وذلك ضمن جهوده الرامية للتوسع في مصر ومواكبة مستجدات السوق المصرفي، وذلك من خلال تقديم منتجات مصرفية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء الأفراد والشركات، فعلى سبيل المثال تم إصدار شهادات بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 18% وهي متاحة للعملاء الأفراد فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق شهادات بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 5.30%، وأيضاً إطلاق حساب توفير بلس بعائد يصل إلى 15% يصرف شهرياً.

ويعمل aiBANK على تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال شبكة واسعة تضم 33 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية. كما يواصل البنك جهوده في التوسع وافتتاح فروع جديدة في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير الخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل aiBANK
على توسيع شبكة الصراف الآلي
ATM
لتغطي أغلب المناطق الحيوية، بهدف توفير التواجد الملائم سهولة الوصول للعملاء في أي وقت ومكان.

ويأتي ذلك في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة V لتقديم باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وإطلاق aiPremier Elite التي تقدم باقة حصرية من المزايا والخدمات الفريدة لشريحة كبار العملاء. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك شراكته مع InstaPay هذا العام، والتي مكنت العملاء من تحويل الأموال على الفور بين الحسابات المصرفية والبطاقات والمحافظ الرقمية باستخدام هواتفهم المحمولة.


aiBANK

شريف ندا رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع في aiBANK

محمد عبد المنصف رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في aiBANK



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