



التنمية الصناعية تمد سحب الكراسات لحجز 790 قطعة أرض حتى 14 سبتمبر الجارى

نظرًا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الاعمال على التقدم لحجز 790 فرصة استثمارية لأراضي صناعية مرفقة أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ14 محافظة، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة حتى 14 سبتمبر الجاري بدلًا من 6 سبتمبر، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.











أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بحوالي 5 جنيهات قبل قليل، على خلفية استمرار استقرار الطلب على الذهب في السوق المصري، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2200 جنيه للجرام.











وزير البترول: الغاز الطبيعى الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقى الكامل

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة والتى ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعى والغاز المسال فى تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون، وضمت الجلسة اكبيريكى إيكو وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز وباباك أريادجى نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولى.











وزيرة التعاون الدولى تلتقى المدير التنفيذى لمكتب جي بى مورجان تشيس فى مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر ومجموعة من المستثمرين الدوليين ومسئولي صناديق الاستثمار، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدور الذي يقوم به بنك جي بي مورجان لتعزيز الاستثمارات والخدمات المالية وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية، كما شهد الاجتماع استعراض التمويلات الإنمائية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.





مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال المرافق لـ217 عمارة بـ"سكن كل المصريين"

تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة والمشرف على مدن بورسعيد الجديدة وغرب بورسعيد والإسماعيلية الجديدة، مشروع مرافق عمارات محدودي الدخل بإجمالى 217 عمارة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة بورسعيد الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع.





أسعار النفط تسجل 89.89 دولار لخام برنت و86.54 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء 89.89 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.54 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة .











الرقابة المالية تنتهى من تدريب 614 طالبًا من الجامعات خلال فصل الصيف

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تنفيذ فعاليات برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية؛ للاستفادة والعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية لدى الشباب وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع.





وفد مصرى يعرض رؤية تطوير أسواق الكربون خلال قمة المناخ الأفريقية

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في جلسة نقاشية بقمة المناخ الأفريقية لعام 2023 والتي تعقد حاليًا في العاصمة الكينية نيروبي، بعنوان "مستقبل شهادات الكربون في أفريقيا: الفرص والتحديات في ظل تغير المناخ".





محيى الدين: الشراكة بين جلاسجو والبنك الأفريقى تعزز قدرة أفريقيا على مواجهة التحديات

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الشراكة بين تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري والبنك الأفريقي للتنمية ستعزز من قدرة أفريقيا على مواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي، وخاصةً التحديات المتعلقة بالتمويل.