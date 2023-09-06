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صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الاتصالات بنسبة 1.6%

9/6/2023 2:31:58 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.



فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.8%، ونزل قطاعا خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.290 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 893 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.34%، والعرب على 9.32%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 289.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 157.5 مليون جينه، 16.5 مليون جنيه، 54.7 مليون جنيه 2 مليون جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 19224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 23061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8046 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.







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