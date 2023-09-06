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البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة العربية لصناعة الصلب بـ17.6 مليون جنيه

9/6/2023 2:31:58 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة العربية لصناعة الصلب خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 17.6 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون جنيه، كما تم تنفيذ صفقة على شركة أمان للاستثمار وإدارة المشروعات بحجم تداول 15 ألف سهم بقيمة 15 مليون جنيه، وصفقة على شركة الرجاء لمنتجات الطفلة - سيراميكا فينوس مصر بحجم تداول 76.1 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 474 ألف سهم بقيمة 74.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 55 عملية.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.290 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 893 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 86.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.34%، والعرب على 9.32%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 289.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 157.5 مليون جينه، 16.5 مليون جنيه، 54.7 مليون جنيه 2 مليون جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 19224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 23061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8046 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.







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